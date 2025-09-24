Platz für sechs Transporthubschrauber USA bauen größtes Flugzeug der Welt
Ursprünglich sollte das Riesenflugzeug "Windrunner" beim Ausbau ökologischer Energie helfen. Jetzt hat das Unternehmen eine Kooperation mit dem US-Militär vorgestellt.
Das US-Flugzeug Start-up Radia reagiert auf das Interesse des US-Militärs – und passt sein geplantes Riesenflugzeug "Windrunner" den Bedürfnissen der Armee an. "nextgengefense.com" zitiert Firmengründer Mark Lundstrom mit den Worten: "Strategische Mobilität verschafft der Truppe Zeit und Raum." Das neue Flugzeug ist in Kooperation von Radia mit der Entwicklungsabteilung des US-Transportkommandos. Die Kooperation wurde im Mai bekannt gegeben.
Das neue "Windrunner for Defense"-Modell soll ähnliche Flugzeuge im Volumen klar überflügeln: Wie das Fachportal "aviationweek.com" schreibt, sind vergleichbare andere Transportflugzeug deutlich kleiner. Das C-5M von Lockheed Martin nur ein Siebtel des Stauraums, die Boeing C-17 sogar nur ein Zwölftel.
- Newsblog: Alle neuen Entwicklungen aus der US-Politik
- Trumps Auftritt bei der UN-Generalversammlung: Er spielt sich als Weltherrscher auf
Raum für mehrere Hubschrauber
Ursprünglich war das größte Flugzeug der Welt laut Hersteller geplant, um Teile von Windrädern besser transportieren zu können – das US-Militär zeigte bereits vor Monaten Interesse, in das Projekt einzusteigen. Für das Militär könne der "Windrunner" beispielsweise sechs Transporthubschrauber des Typs Boeing CH-47, vier Bell-Boeing V-22 Kippflugzeuge oder vier Lockheed Martin F-35 Kampfflugzeuge transportieren.
Das "Windrunner"-Flugzeug soll 108 Meter lang sein und über eine Spannweite von 79 Metern verfügen. Das Flugzeug soll trotzdem auch auf einer kurzen und unbefestigten Startbahn losfliegen können.
- nextgendefense.com: "US Developing the World's Largest Cargo Plane" (Englisch)
- aviationweek.com: "Radia Unveils Military WindRunner Airlifter Variant" (Englisch)