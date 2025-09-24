t-online - Nachrichten für Deutschland
US-Militär plant größtes Transport-Flugzeug der Welt – "Windrunner"

Platz für sechs Transporthubschrauber
USA bauen größtes Flugzeug der Welt

Von t-online, KON
24.09.2025 - 11:55 Uhr
EIn computergenerites Bild vom Windrunner in der Luft: Das Flugzeug soll über 100 Meter lang sein.Vergrößern des Bildes
EIn computergenerites Bild vom Windrunner in der Luft: Das Flugzeug soll über 100 Meter lang sein. (Quelle: Radia)
News folgen

Ursprünglich sollte das Riesenflugzeug "Windrunner" beim Ausbau ökologischer Energie helfen. Jetzt hat das Unternehmen eine Kooperation mit dem US-Militär vorgestellt.

Das US-Flugzeug Start-up Radia reagiert auf das Interesse des US-Militärs – und passt sein geplantes Riesenflugzeug "Windrunner" den Bedürfnissen der Armee an. "nextgengefense.com" zitiert Firmengründer Mark Lundstrom mit den Worten: "Strategische Mobilität verschafft der Truppe Zeit und Raum." Das neue Flugzeug ist in Kooperation von Radia mit der Entwicklungsabteilung des US-Transportkommandos. Die Kooperation wurde im Mai bekannt gegeben.

Das neue "Windrunner for Defense"-Modell soll ähnliche Flugzeuge im Volumen klar überflügeln: Wie das Fachportal "aviationweek.com" schreibt, sind vergleichbare andere Transportflugzeug deutlich kleiner. Das C-5M von Lockheed Martin nur ein Siebtel des Stauraums, die Boeing C-17 sogar nur ein Zwölftel.

Raum für mehrere Hubschrauber

Ursprünglich war das größte Flugzeug der Welt laut Hersteller geplant, um Teile von Windrädern besser transportieren zu können – das US-Militär zeigte bereits vor Monaten Interesse, in das Projekt einzusteigen. Für das Militär könne der "Windrunner" beispielsweise sechs Transporthubschrauber des Typs Boeing CH-47, vier Bell-Boeing V-22 Kippflugzeuge oder vier Lockheed Martin F-35 Kampfflugzeuge transportieren.

Das "Windrunner"-Flugzeug soll 108 Meter lang sein und über eine Spannweite von 79 Metern verfügen. Das Flugzeug soll trotzdem auch auf einer kurzen und unbefestigten Startbahn losfliegen können.

Verwendete Quellen
BoeingMilitärUSA
