Auto-Industrie: Stellantis stoppt Produktion in mehreren Werken

Auch in Deutschland
Autokonzern Stellantis stoppt Produktion in mehreren Werken

Von t-online
24.09.2025 - 12:18 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0832647175Vergrößern des Bildes
Stelanits-Logo auf dem Shirt eines Angestellten (Archivbild): Der Autobauer reagiert auf die Krise – und pausiert mehrere Werke. (Quelle: IMAGO/Davide Di Lalla/imago)
News folgen

Die europäische Autoindustrie ist weiter unter Druck. Der Produzent Stellantis zieht jetzt eine drastische Konsequenz.

Stellantis hat wegen sinkender Nachfrage eine vorübergehende Produktionspause in mehreren europäischen Werken beschlossen. Laut einem Bericht der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos" vom Dienstag betrifft die Entscheidung sechs Standorte in fünf Ländern, darunter Werke in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien. Der Autokonzern reagiert damit auf die anhaltend schwierige Lage auf dem europäischen Automarkt.

Nach Angaben des Unternehmens wird unter anderem ein Werk nahe Paris für zwei Wochen geschlossen. Ein Sprecher in Italien bestätigte, dass die Fertigung des Fiat Panda im Werk bei Neapel für eine Woche ruht. Als Begründung nannte Stellantis in beiden Fällen die "schwierigen" Marktbedingungen. Die Produktionsunterbrechung diene dazu, Lagerbestände "auszugleichen", wie der Konzern mitteilte.

Auch Werk in Eisenach pausiert

Auch in Polen soll die Produktion im Oktober für mehrere Tage ruhen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass das Werk im südpolnischen Tychy betroffen sei. Eine genaue Dauer nannte er nicht. "Les Echos" zufolge ist dort ein Stopp für neun Tage vorgesehen.

Weitere betroffene Werke sind nach Informationen der Zeitung das Opel-Werk in Eisenach, wo die Bänder voraussichtlich für fünf Tage stillstehen, sowie die spanischen Standorte Saragossa und Madrid mit Pausen von sieben beziehungsweise 14 Tagen.

Der Konzern, zu dem Marken wie Opel, Peugeot, Fiat und Chrysler gehören, hatte bereits im Juli für das erste Halbjahr 2025 einen deutlichen Gewinnrückgang vermeldet. Dabei verwies das Management unter anderem auf Belastungen durch US-Einfuhrzölle. Zusätzlich verschärft sich der Wettbewerbsdruck durch asiatische Anbieter, insbesondere aus China. Bereits im letzten Jahr hatte Stellantis die Produktion in mehreren Werken zwischenzeitlich gestoppt.

Verwendete Quellen
  • lesechos.fr: "Pourquoi Stellantis met sur pause six usines européennes" (Französisch)
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Themen
ChinaDeutschlandEisenachFrankreichItalienOpelPolenSpanien
