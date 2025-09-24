Auch für Kunden Nach Spitzenernte: Kartoffelpreise befinden sich im Sinkflug

Von dpa Aktualisiert am 25.09.2025 - 08:44 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bei Kartoffeln wird die größte Ernte seit 25 Jahren erwartet (Archivbild): Die gute Ernste lässt die Preise purzeln. (Quelle: Malin Wunderlich/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Für Kartoffeln aus Deutschland ist es ein gutes Jahr: Die Landwirte können mehr von den Äckern holen. Das kommt auch bei den Supermarktkunden an.

Kräftiger Nachschub für Pommes und Co.: Bei heimischen Kartoffeln ist nach amtlichen Angaben die größte Ernte seit 25 Jahren zu erwarten. Vorläufige Ergebnisse deuten auf eine Menge von 13,4 Millionen Tonnen hin, wie das Bundesagrarministerium mitteilte. Das liege 5,3 Prozent über der schon sehr guten Ernte des Vorjahres und 17 Prozent über dem mehrjährigen Schnitt. Zuletzt habe es im Jahr 2000 eine ähnlich gute Ernte gegeben.

Loading...

Die große Ernte wirke sich auch auf die Preise aus, erläuterte das Ministerium. Für Speisekartoffeln aus der Haupternte bekommen Bauern demnach jetzt ein Drittel weniger als im Vorjahr. In den Supermärkten seien Speisekartoffeln im August rund 15 Prozent günstiger gewesen als im August vergangenen Jahres.