t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Glücksspiel: Merkur kauft Gaming Arts und will US-Markt erobern

DAX
23.666,81(+0,23%)
Gold
3.738,41 USD(-0,68%)
Bitcoin
96.930,32 EUR(+1,54%)
Öl Brent
67,79 USD(+1,85%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBrückenpfeiler erschlägt Baggerfahrer
TextAfD: Bischof "vom Teufel geschickt"
TextNeue Überweisungsregeln ab Oktober
TextLotto am Mittwoch: die Gewinnzahlen
TextSki-Ass tot: Freundin nimmt Abschied

Durch Firmenübernahme
Spielothekbetreiber Merkur drängt auf US-Markt

Von dpa
24.09.2025 - 18:03 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0245803760Vergrößern des Bildes
Eine Spielhalle von Merkur (Archivbild): Das Unternehmen will wieder im US-Markt Fuß fassen. (Quelle: IMAGO/Michael Gstettenbauer)
News folgen

Der deutsche Spielothekbetreiber Merkur übernimmt ein US-Unternehmen. Schon im Mai hat die deutsche Firma für den US-Markt eine wichtige Lizenz bekommen.

Das Glücksspiel-Unternehmen Merkur hat eine amerikanische Software-Gamesfirma gekauft und damit seine Position am US-Markt gestärkt. Eine zuständige US-Behörde im Bundesstaat Nevada habe die Übernahme des in Las Vegas ansässigen Unternehmens Gaming Arts genehmigt, teilte die Merkur Group in Lübbecke mit. Der Zukauf sei erfolgreich abgeschlossen worden.

Loading...

Gaming Arts hat den Angaben zufolge 58 Beschäftigte, sie entwickelt Geldspielgeräte, Bingo- und Keno-Spiele sowie elektronische Tisch-Spiele. Hierbei geht es vor allem um Software – also die digitalen Games – und eher nachrangig um Hardware, die die Firma ebenfalls herstellt.

Zentral für "Wiedereintritt in den US-Markt"

Gaming Arts hat Lizenzen für zahlreiche Regionen in Nordamerika, was die Firma für Merkur besonders attraktiv macht. "Die Übernahme ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie zum Wiedereintritt in den US-Markt", sagt Merkur-Manager Dominik Raasch. Merkur hatte im Mai die Lizenz für die Produktion und den Vertrieb von Gaming-Produkten in Nevada bekommen, mit dem Kauf von Gaming Arts folgt nun der nächste Schritt auf dem nordamerikanischen Glücksspielmarkt.

Vor etwa zwanzig Jahren war die deutsche Firma schon einmal tätig gewesen in Nevada, hatte eine dortige Tochterfirma aber 2008 verkauft. Merkur hieß früher Gauselmann, benannt nach dem Glücksspiel-Pionier und Unternehmenslenker Paul Gauselmann. Der war im vergangenen Jahr nach 67 Jahren in den Ruhestand gegangen, inzwischen ist er 91 Jahre alt.

Merkur stellt nicht nur Automaten her, sondern betreibt auch Spielotheken und Spielbanken. 2024 kam das Unternehmen mit seinen rund 15.000 Beschäftigten auf einen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro, zum Gewinn wurden keine Angaben gemacht.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Las Vegas
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom