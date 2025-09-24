Durch Firmenübernahme Spielothekbetreiber Merkur drängt auf US-Markt

Von dpa 24.09.2025 - 18:03 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Spielhalle von Merkur (Archivbild): Das Unternehmen will wieder im US-Markt Fuß fassen. (Quelle: IMAGO/Michael Gstettenbauer)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der deutsche Spielothekbetreiber Merkur übernimmt ein US-Unternehmen. Schon im Mai hat die deutsche Firma für den US-Markt eine wichtige Lizenz bekommen.

Das Glücksspiel-Unternehmen Merkur hat eine amerikanische Software-Gamesfirma gekauft und damit seine Position am US-Markt gestärkt. Eine zuständige US-Behörde im Bundesstaat Nevada habe die Übernahme des in Las Vegas ansässigen Unternehmens Gaming Arts genehmigt, teilte die Merkur Group in Lübbecke mit. Der Zukauf sei erfolgreich abgeschlossen worden.

Loading...

Gaming Arts hat den Angaben zufolge 58 Beschäftigte, sie entwickelt Geldspielgeräte, Bingo- und Keno-Spiele sowie elektronische Tisch-Spiele. Hierbei geht es vor allem um Software – also die digitalen Games – und eher nachrangig um Hardware, die die Firma ebenfalls herstellt.

Zentral für "Wiedereintritt in den US-Markt"

Gaming Arts hat Lizenzen für zahlreiche Regionen in Nordamerika, was die Firma für Merkur besonders attraktiv macht. "Die Übernahme ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie zum Wiedereintritt in den US-Markt", sagt Merkur-Manager Dominik Raasch. Merkur hatte im Mai die Lizenz für die Produktion und den Vertrieb von Gaming-Produkten in Nevada bekommen, mit dem Kauf von Gaming Arts folgt nun der nächste Schritt auf dem nordamerikanischen Glücksspielmarkt.

Vor etwa zwanzig Jahren war die deutsche Firma schon einmal tätig gewesen in Nevada, hatte eine dortige Tochterfirma aber 2008 verkauft. Merkur hieß früher Gauselmann, benannt nach dem Glücksspiel-Pionier und Unternehmenslenker Paul Gauselmann. Der war im vergangenen Jahr nach 67 Jahren in den Ruhestand gegangen, inzwischen ist er 91 Jahre alt.