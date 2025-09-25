Seit langer Zeit außer Betrieb Betreiber von Atomkraftwerk ist insolvent

Von t-online 25.09.2025 - 09:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Kernkraftwerk THTR-300 (Archivbild): Die Betreiberfirma ist insolvent (Quelle: Frederic Kern via www.imago-images.de/imago)

Das Kraftwerk ist schon seit Jahrzehnten stillgelegt, trotzdem gibt es Streit um mehrere Hundert Millionen Euro. Jetzt ist der Betreiber insolvent.

Die Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), Betreiberin des seit Jahrzehnten stillgelegten Kernkraftwerks THTR in Hamm-Uentrop, hat Insolvenz beantragt. Laut Angaben des Amtsgerichts Dortmund wurde das Verfahren eingeleitet, nachdem die Finanzierung des geplanten Rückbaus gescheitert war, wie zunächst die "Wirtschaftswoche" berichtete.

Hintergrund ist ein langjähriger Streit über die Zuständigkeit für die Abbruchkosten des Reaktors, der seit 1989 außer Betrieb ist. Die HKG, an der unter anderem RWE und mehrere Stadtwerke beteiligt sind, hatte erfolglos versucht, Bund und Land Nordrhein-Westfalen zur Kostenübernahme zu verpflichten.

Rückbau kostet mehrere Hundert Millionen Euro

Nachdem sowohl das Landgericht Düsseldorf als auch das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen hatten, erklärte HKG-Geschäftsführer Volker Dannert: "Damit steht die HKG unverändert vor der Situation einer ungeklärten Finanzierung der Restabwicklung des einst von Bund und Land NRW initiierten und vorangetriebenen Forschungsprojekts."

Insgesamt belaufen sich die bislang genannten Rückbaukosten auf mehrere hundert Millionen Euro. Während 2021 im nordrhein-westfälischen Landtag noch von 753 Millionen Euro die Rede war, kursieren inzwischen auch deutlich höhere Summen. Allein für den sogenannten sicheren Einschluss des Reaktors wurden seit der Stilllegung über 440 Millionen Euro aufgewendet, aufgeteilt zwischen Bund, Land NRW und den HKG-Gesellschaftern. Die künftigen Abbruchkosten könnten ein Mehrfaches betragen.