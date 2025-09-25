Dringende Sparmaßnahmen "Fünfstellige Zahl": Bosch streicht wohl massiv Stellen

Hiobsbotschaft für die Beschäftigten beim Autozulieferer Bosch: Das Unternehmen streicht wohl eine große Zahl an Stellen.

Der Autozulieferer Bosch steht wohl vor weiteren umfangreichen Stellenstreichungen. Das berichtet das "Handelsblatt". Aus Branchenkreisen sei von einer "fünfstelligen Zahl" an Arbeitsplätzen die Rede, die zusätzlich zu bisherigen Abbauplänen wegfallen könnten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Bosch angekündigt, in Deutschland rund 9.000 Stellen zu streichen. Nun zeichnet sich ab, dass der Personalabbau deutlich darüber hinausgehen könnte. Hintergrund ist ein umfangreiches Sparprogramm: Bosch muss nach Angaben von Arbeitsdirektor Stefan Grosch rund 2,5 Milliarden Euro einsparen. Dies hatte er kürzlich in einem Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" erklärt. Laut den zitierten Kreisen sei dies nur mit einem weitergehenden Stellenabbau zu erreichen.

Zuvor hatte Bosch bereits zahlreiche Stellen in der Automobilsparte abgebaut. Damals strich das Unternehmen weltweit 11.600 der 230.000 Arbeitsplätze. 4.500 Stellen aus Deutschland waren betroffen. Der Mobilitätsbereich ist die größte Sparte des Stiftungsunternehmens Bosch. Im vergangenen Jahr machte er rund zwei Drittel des Konzernumsatzes von 90,3 Milliarden Euro aus.