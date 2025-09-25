t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

EU gegen SAP: Wettbewerbsverfahren eingeleitet

DAX
23.497,07(-0,72%)
Gold
3.757,41 USD(+0,57%)
Bitcoin
95.148,45 EUR(-0,88%)
Öl Brent
69,07 USD(+1,89%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextUkraine schießt russischen Kampfjet ab
TextKaufland testet strengere Kassenregel
TextWiesn-Schäferstündchen endet abrupt
TextUmfrage-Beben im Nordosten
TextNeues Urteil erschüttert VW

"Potenziell schädlich"
EU leitet Wettbewerbsverfahren gegen SAP ein

Von t-online, afp, tos
Aktualisiert am 25.09.2025 - 11:57 UhrLesedauer: 1 Min.
SAPVergrößern des Bildes
SAP-Logo (Archivbild): Die EU leitet ein Wettberwerbsverfahren ein. (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)
News folgen

SAP gilt als einer der wertvollsten Konzerne in Deutschland. Die EU-Kommission hat nun ein Verfahren gegen das Unternehmen eingeleitet.

Die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen den deutschen Softwareanbieter SAP eingeleitet. Der Vorwurf: Der Konzern könnte seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben, um überhöhte Zahlungen für Wartungs- und Servicedienstleistungen durchzusetzen. Das teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit.

Loading...

Demnach geht die Kommission davon aus, dass SAP bei Wartungsangeboten für seine Unternehmenssoftware eine dominierende Marktposition innehat. Diese sichere sich das Unternehmen unter anderem dadurch, dass entsprechende Serviceleistungen automatisch in den Lizenzverträgen enthalten seien. Ein Anbieterwechsel sei für Kunden dadurch stark erschwert – insbesondere durch automatische Vertragsverlängerungen.

EU-Kommissarin: SAP potenziell schädlich für EU-Binnenmarkt

Zudem kritisieren die Wettbewerbshüter, dass Unternehmen teilweise für Wartungsleistungen zahlen müssten, obwohl sie bestimmte SAP-Produkte gar nicht nutzen. Selbst bei einer temporären Kündigung des Services würden hohe Gebühren fällig – laut Kommission in Einzelfällen in Höhe der regulären Kosten für denselben Zeitraum.

"Dieses Geschäftsmodell könnte den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt erheblich eingeschränkt haben", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera. Dies habe zur Folge, dass Kunden weniger Auswahl hätten und höhere Preise zahlten. Ziel des Verfahrens sei es, sicherzustellen, dass Unternehmen frei zwischen verschiedenen Wartungs- und Servicedienstleistern wählen können.

SAP gehört zu den wertvollsten Konzernen in Deutschland und ist international führend im Bereich Unternehmenssoftware und Cloud-Dienstleistungen. Der Konzern kann nun Vorschläge vorlegen, wie er sein Geschäftsmodell anpassen will. So ließe sich unter Umständen ein Bußgeld vermeiden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
EUEU-KommissionEilmeldungSAP
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom