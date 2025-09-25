"Potenziell schädlich" EU leitet Wettbewerbsverfahren gegen SAP ein

SAP-Logo (Archivbild): Die EU leitet ein Wettberwerbsverfahren ein. (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)

SAP gilt als einer der wertvollsten Konzerne in Deutschland. Die EU-Kommission hat nun ein Verfahren gegen das Unternehmen eingeleitet.

Die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen den deutschen Softwareanbieter SAP eingeleitet. Der Vorwurf: Der Konzern könnte seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben, um überhöhte Zahlungen für Wartungs- und Servicedienstleistungen durchzusetzen. Das teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit.

Demnach geht die Kommission davon aus, dass SAP bei Wartungsangeboten für seine Unternehmenssoftware eine dominierende Marktposition innehat. Diese sichere sich das Unternehmen unter anderem dadurch, dass entsprechende Serviceleistungen automatisch in den Lizenzverträgen enthalten seien. Ein Anbieterwechsel sei für Kunden dadurch stark erschwert – insbesondere durch automatische Vertragsverlängerungen.

EU-Kommissarin: SAP potenziell schädlich für EU-Binnenmarkt

Zudem kritisieren die Wettbewerbshüter, dass Unternehmen teilweise für Wartungsleistungen zahlen müssten, obwohl sie bestimmte SAP-Produkte gar nicht nutzen. Selbst bei einer temporären Kündigung des Services würden hohe Gebühren fällig – laut Kommission in Einzelfällen in Höhe der regulären Kosten für denselben Zeitraum.

"Dieses Geschäftsmodell könnte den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt erheblich eingeschränkt haben", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera. Dies habe zur Folge, dass Kunden weniger Auswahl hätten und höhere Preise zahlten. Ziel des Verfahrens sei es, sicherzustellen, dass Unternehmen frei zwischen verschiedenen Wartungs- und Servicedienstleistern wählen können.