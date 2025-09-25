Nach massiver Kritik Ex-Bahnmanager Rompf verzichtet auf Chefposten bei Bahntochter

Aktualisiert am 25.09.2025

Eigentlich war Dirk Rompf als Chef der Bahntochter InfraGo gesetzt. Dann gab es massive Kritik der Gewerkschaft EVG. Nun verzichtet er auf das Amt.

Nach massiver Kritik der Gewerkschaft EVG verzichtet der frühere Bahn-Manager Dirk Rompf auf den Chefposten bei der Infrastruktursparte InfraGo. Er habe heute Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und der neuen Bahnchefin Evelyn Palla mitgeteilt, dass er für die Position des Vorstandsvorsitzenden der InfraGo nicht mehr zur Verfügung stehe, heißt es in einer persönlichen Erklärung Rompfs, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Rompf war bereits von 2014 bis 2019 Netz-Chef unter dem damaligen DB-Konzernvorstand Ronald Pofalla. Kritiker warfen ihm vor, dass unter seiner Amtszeit die Schieneninfrastruktur massiv vernachlässigt worden sei.

So erklärte EVG-Gewerkschaftschef Martin Burkert: "Der Weg nach vorn kann niemals durch die Vergangenheit führen. Professor Rompf war sechs Jahre lang Vorstandsvorsitzender der DB Netz und ist mit seinem Sparwahn mit Schuld an der heutigen Situation". Auch bei der Bahn-Belegschaft sei Rompf äußerst unbeliebt, so Burkert weiter. Seine Nominierung habe "weit in den Konzern hinein für Unglauben und Ablehnung gesorgt".

Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte Rompf für den Posten vorgeschlagen. Nach der Kritik an Rompf wurde er ebenfalls wegen fehlender Rücksprache vor der Verkündung kritisiert.