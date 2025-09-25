Amt gibt 600.000 Euro für WC aus

Wunschkandidat gescheitert Nach Schnieder-Schlappe: Nagl bleibt InfraGo-Chef

Von dpa , reuters , afp 25.09.2025 - 16:00 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Vorstandsvorsitzender der DB InfraGO, Philipp Nagl (Archivbild): Er bleibt auf seinem Posten. (Quelle: IMAGO/Jens Schicke/imago)

Nach der Pleite für Verkehrsminister Schnieder bleibt an der Spitze der InfraGO alles beim Alten. Für Philipp Nagl war eigentlich ein neuer Job vorgesehen.

Nach dem Rückzug von Dirk Rompf bleibt Philipp Nagl weiterhin Vorstandsvorsitzender der Bahn-Infrastruktursparte InfraGO. Darauf haben sich Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und die designierte Bahnchefin Evelyn Palla verständigt, wie das Ministerium in Berlin mitteilte.

Zuvor war Schnieder mit seinem Personalpaket für die Deutsche Bahn gescheitert. Nach heftigem Widerstand der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und von Koalitionspartners SPD hatte sich Wunschkandidat Dirk Rompf zurückgezogen.

Personalrochade ist gescheitert

Rompf wurde erst am Montag der Hauptstadtpresse vorgestellt – zusammen mit Evelyn Palla, die mittlerweile vom Aufsichtsrat der Bahn zur neuen Konzernchefin bestellt wurde. Nagl sollte eigentlich auf einen anderen Posten im Konzern verschoben werden.