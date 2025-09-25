USA richten zwei Männer an einem Tag hin

Von t-online , wan Aktualisiert am 26.09.2025 - 17:07 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Schwäbische Alb, Firma Mayer & Cie., Albstadt, Hersteller von Strickmaschinen. (Quelle: imago stock&people/imago)

Das schwäbische Unternehmen Mayer & Cie. hat Insolvenz angemeldet. Der Strickmaschinenhersteller leidet unter den weltweiten Handelskonflikten.

Der baden-württembergische Maschinenbauer Mayer & Cie. ist insolvent. Nach 120 Jahren Bestehen ist das Unternehmen, das Strickmaschinen herstellt, in eine schwere Krise geraten. Nach Unternehmensangaben sind die Hauptgründe für die geringeren Absätze der Handelskonflikt zwischen den USA und China und der Krieg in der Ukraine.

Außerdem hat das schwäbische Traditionsunternehmen aus Albstadt im Zollernalbkreis mit der Konkurrenz aus China zu kämpfen. "Dies führte zu einem Umsatzeinbruch von nahezu 50 Prozent im vergangenen Jahr – bei gleichzeitig deutlich gestiegenen Kosten", teilte das Familienunternehmen mit.

280 Mitarbeiter betroffen

Der Strickmaschinenhersteller, der weltweit Kunden beliefert, hat eine Insolvenz in Selbstverwaltung beantragt. Damit kann die Geschäftsführung zunächst weiterarbeiten und nach Lösungen suchen. Der Rechtsanwalt Martin Mucha begleitet das Vorhaben. Er sagte laut "Tagesschau" auf einer Betriebsversammlung: "Wir beabsichtigen, den Geschäftsbetrieb wie gewohnt fortzuführen und setzen alles daran, die Kernkompetenzen des Unternehmens zu sichern."