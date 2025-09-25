t-online - Nachrichten für Deutschland
Insolvenz: Strickmaschinenbauer Mayer &. Cie. ist pleite

Strickmaschinenhersteller aus Schwaben
Deutscher Maschinenbauer meldet Insolvenz an

Von t-online, wan
Aktualisiert am 26.09.2025 - 17:07 UhrLesedauer: 1 Min.
Schwäbische Alb, Firma Mayer & Cie., Albstadt, Hersteller von Strickmaschinen.
Das schwäbische Unternehmen Mayer & Cie. hat Insolvenz angemeldet. Der Strickmaschinenhersteller leidet unter den weltweiten Handelskonflikten.

Der baden-württembergische Maschinenbauer Mayer & Cie. ist insolvent. Nach 120 Jahren Bestehen ist das Unternehmen, das Strickmaschinen herstellt, in eine schwere Krise geraten. Nach Unternehmensangaben sind die Hauptgründe für die geringeren Absätze der Handelskonflikt zwischen den USA und China und der Krieg in der Ukraine.

Außerdem hat das schwäbische Traditionsunternehmen aus Albstadt im Zollernalbkreis mit der Konkurrenz aus China zu kämpfen. "Dies führte zu einem Umsatzeinbruch von nahezu 50 Prozent im vergangenen Jahr – bei gleichzeitig deutlich gestiegenen Kosten", teilte das Familienunternehmen mit.

Video | Insolvenz: Wann es passiert und was das bedeutet
Quelle: t-online

280 Mitarbeiter betroffen

Der Strickmaschinenhersteller, der weltweit Kunden beliefert, hat eine Insolvenz in Selbstverwaltung beantragt. Damit kann die Geschäftsführung zunächst weiterarbeiten und nach Lösungen suchen. Der Rechtsanwalt Martin Mucha begleitet das Vorhaben. Er sagte laut "Tagesschau" auf einer Betriebsversammlung: "Wir beabsichtigen, den Geschäftsbetrieb wie gewohnt fortzuführen und setzen alles daran, die Kernkompetenzen des Unternehmens zu sichern."

Im Unternehmen sind 280 Mitarbeiter beschäftigt. Deren Gehalt ist für drei Monate über das Insolvenzgeld abgesichert. Mayer & Cie. ist seit 1905 in Besitz der Gründerfamilie Mayer, die derzeit in vierter Generation mit den Direktoren Benjamin, Sebastian und Markus Mayer am Ruder ist. Nach eigenen Angaben ist man Weltmarktführer bei Strickmaschinen. Diese werden nicht nur an Textilunternehmen, sondern auch an die Automobil- und die Luftfahrtindustrie verkauft. Die wichtigsten Märkte sind Bangladesch, Indien, China und die Türkei.

