EU-Kommission stellt klar US-Abkommen schützt Europas Pharmafirmen wohl vor Zöllen

Von afp 26.09.2025 - 11:36 Uhr Lesedauer: 1 Min.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Das von ihnen ausgehandelte Abkommen gilt offenbar auch für Medikamente. (Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Erst war der Schock für Deutschlands Pharmabranche groß: Donald Trump hat 100-Prozent-Zölle auf Medikamente angekündigt. Doch jetzt gibt die EU-Kommission Entwarnung.

Das Zollabkommen zwischen den USA und der EU schützt europäische Pharmaunternehmen nach Einschätzung der EU-Kommission vor neu angekündigten US-Zöllen auf Arzneimittel. In der gemeinsamen Erklärung vom August sei eine "eindeutige und umfassende Obergrenze von 15 Prozent für EU-Exporte" festgehalten, teilte ein Kommissionssprecher der Nachrichtenagentur AFP mit. Dies stelle "eine Art Absicherung dar, dass für europäische Wirtschaftsakteure keine höheren Zölle eingeführt werden", erläuterte er.

Loading...

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag neue Zölle auf Importe von Arzneimitteln, Lastwagen und Möbeln angekündigt. Demnach soll ab dem 1. Oktober ein Aufschlag von 100 Prozent auf "alle Marken- oder patentierten Arzneimittel" erhoben werden, es sei denn, "ein Unternehmen baut seine Arzneimittelfabrik in Amerika".