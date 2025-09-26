t-online - Nachrichten für Deutschland
Lufthansa: Fluglinie will laut Insidern Tausende Stellen streichen

Wirtschaftliche Probleme
Lufthansa will angeblich Tausende Jobs streichen

Von reuters
26.09.2025 - 14:50 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0834668344Vergrößern des Bildes
Boeing 747-400 der Lufthansa auf dem Flughafen Frankfurt: In der Verwaltung könnten bis zu 20 Prozent der Stellen wegfallen, berichten Insider. (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Christian Peters)
News folgen

Bei Deutschlands stehen Insidern zufolge Tausende Stellen auf der Kippe. Hintergrund seien hohe Kosten und eine geringe Produktivität.

Die Lufthansa plant Insidern zufolge den Abbau einiger Tausend Stellen, um Kosten zu senken. Der Airline-Konzern wolle 20 Prozent der administrativen Arbeitsplätze in den kommenden Jahren abbauen, sagten zwei mit den Überlegungen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters. "Das soll am Capital Markets Day am Montag angekündigt werden", sagte eine der Quellen.

Die genaue Zahl stehe noch nicht endgültig fest, erklärte ein Insider am Freitag. Es dürften jedoch einige Tausend Stellen sein, fügte die Person hinzu. Insgesamt zählte die Lufthansa Group zuletzt knapp 103.000 Mitarbeitende. Die Lufthansa lehnte einen Kommentar zu den Angaben ab.

Lufthansa ist weniger profitabel als die Konkurrenz

Die Fluggesellschaft kämpft mit hohen Kosten und hat im Unterschied zu anderen großen europäischen Airlines noch nicht die angebotene Kapazität und Produktivität von 2019, dem Jahr vor der Corona-Krise, erreicht. Ihr schon länger geltendes Ziel einer Umsatzrendite von acht Prozent liegt weiter in der Ferne.

Im vergangenen Jahr war der MDax-Konzern mit einer Marge von 4,4 Prozent weniger profitabel als die europäischen Rivalen IAG (13,8 Prozent) und Air France-KLM (5,1 Prozent). Die Kernmarkengruppe Lufthansa Airlines machte sogar Verlust. Deshalb wurde vor gut einem Jahr das Sanierungsprogramm "Turnaround" gestartet, mit mehr als 700 Maßnahmen für niedrigere Kosten und höhere Erlöse.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Themen
AirlineDeutschland
