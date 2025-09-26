Wirtschaftliche Probleme Lufthansa will wohl Tausende Jobs streichen

Boeing 747-400 der Lufthansa auf dem Flughafen Frankfurt: In der Verwaltung könnten bis zu 20 Prozent der Stellen wegfallen, berichten Insider. (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Christian Peters)

Bei Deutschlands größter Airline stehen Tausende Stellen auf der Kippe. Hintergrund sind hohe Kosten und eine geringe Produktivität.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat vor Mitarbeitenden einen Stellenabbau in der Verwaltung der Airline-Gruppe angekündigt. Wie der Standort Deutschland habe auch die Lufthansa ein Problem mit hohen Personalkosten. "So etwa Effizienz in der Verwaltung – 20 Prozent weniger Leute in der Administration der Lufthansa-Gruppe ist ein Element, um effizienter zu werden", sagte Spohr laut dem Transkript seiner Rede bei einer Mitarbeiterveranstaltung am Freitag.

Damit bestätigt Spohr einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, demzufolge einige Tausend Stellen in der Verwaltung in den kommenden Jahren wegfallen sollen. Die genaue Zahl ist laut Insidern noch offen. Das Unternehmen müsse durch Kostensenkungen seine Finanzkraft für notwendige Investitionen stärken, zum Beispiel in die laufende Flottenmodernisierung, erklärte Spohr in Frankfurt.

Lufthansa ist weniger profitabel als die Konkurrenz

"Wenn wir nicht zurück zu den Margen kommen, die wir brauchen für notwendige Investitionen, sind wir nicht in der Lage zu finanzieren", sagte Spohr. Dann drohe die Lufthansa im Wettbewerb zurückzufallen. "Ich denke, zum Teil leiden wir darunter jetzt schon."

Die Fluggesellschaft kämpft mit hohen Kosten und hat im Unterschied zu anderen großen europäischen Airlines noch nicht die angebotene Kapazität und Produktivität von 2019, dem Jahr vor der Corona-Krise, erreicht. Ihr schon länger geltendes Ziel einer Umsatzrendite von acht Prozent liegt weiter in der Ferne.