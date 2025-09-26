Merz: "Wir leben nicht mehr im Frieden"

Zu wenige Gäste Managt viele Hotels in Deutschland – Firma MCH insolvent

Von t-online , FIN Aktualisiert am 26.09.2025 - 20:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Hotelbetreiber MCH musste Insolvenz anmelden. (Symbolbild) (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Essen, Trinken und Fachkräfte sind zuletzt teurer geworden. Das spürt auch der Berliner Hotelbetreiber MCH. Nun kämpfen sie gegen die Insolvenz.

Die Berliner Hotelgesellschaft MCH, zu der auch die Marke mein.lieblingsort gehört, hat beim Amtsgericht Charlottenburg Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Dem Antrag wurde am 10. September 2025 stattgegeben. Ziel ist eine Sanierung des Unternehmens, der Geschäftsbetrieb soll während des Verfahrens uneingeschränkt fortgeführt werden. Die Löhne und Gehälter der rund 100 Mitarbeitenden sind über eine Insolvenzgeldvorfinanzierung gesichert.

Loading...

Nach Angaben des Unternehmens leidet die Branche unter massiv gestiegenen Kosten für Energie und Lebensmittel sowie höheren Personalkosten. Seit Anfang 2022 hätten sich Lebens- und Energiekosten jeweils um rund 27 Prozent verteuert, alkoholfreie Getränke um etwa 30 Prozent, alkoholische um nahezu 20 Prozent. Parallel verschärfe der Fachkräftemangel die Lage.

MCH insolvent: Nicht alle Standorte betroffen

Besonders betroffen sind laut MCH die Häuser der Eigenmarke mein.lieblingsort – darunter der 2024 übernommene Standort Wolfsburg-Nordsteimke mit Restaurant sowie ein seit 2023 geführtes Haus im Hamburger Umland. In Wolfsburg blieben die Auslastungszahlen seit der Pandemie niedrig. Trotz leichter Erholung 2024 liege die Nachfrage deutlich hinter dem verfügbaren Bettenangebot zurück, erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die MCH wurde 2015 von Friedrich W. Niemann gegründet. Niemann leitete zuvor unter anderem Häuser der Hilton-Gruppe in Südosteuropa und eröffnete 2013 als Generaldirektor das Waldorf Astoria Berlin. Zum Umfeld der MCH gehören auch Managementverträge mit B&B Hotels. Laut einer B&B-Sprecherin werden die Häuser in Braunschweig, Hildesheim, Weyhausen, Nürnberg-Plärrer und Nürnberg-West von MCH gemanagt, zeigten jedoch eine stabile Leistung und seien von den aktuellen Herausforderungen nicht betroffen.