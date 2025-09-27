Anstieg bei Mandelpreisen Marzipanprodukte werden teurer

Von t-online , wan 27.09.2025 - 05:06 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Weihnachtsgebäck im Regal: Marzipanprodukte dürfte bei vielen Supermärkten teurer werden. (Symbolbild) (Quelle: IMAGO/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Marzipan wird kurz vor Weihnachten teurer, zwei Hersteller haben bereits Preiserhöhungen bestätigt. Das sind die Gründe.

Die Weihnachtsfreude dürfte in diesem Jahr ein wenig für Freunde von Leckereien getrübt werden. Ein Hersteller von Süßigkeiten hat angekündigt, die Preise zu erhöhen. Denn Marzipan ist in der Herstellung teuer geworden, und das schlägt sich in den Verbraucherpreisen nieder. Die Firma Niederegger hat der "Bild"-Zeitung Preiserhöhungen bestätigt. Das Unternehmen mit Sitz in Lübeck stellt verschiedene Marzipanprodukte her. Pro Tag werden nach eigenen Angaben 30 Tonnen Marzipan verarbeitet.

Loading...

Einer der Gründe sind die gestiegenen Rohstoffpreise für Mandeln und Kakao. Bei den Nüssen sorgen der Zollstreit mit den USA und die wachsende Nachfrage für höhere Preise auf dem Weltmarkt. Beim Kakao spielt das Wetter eine große Rolle – in den Herstellerländern hat es schlechte Ernten vor allem in Afrika gegeben. Allerdings sieht die amerikanische Bank J.P. Morgan Stanley bereits Entspannung und sinkende Preise.

Auch Discounter betroffen

Laut Bericht der "Bild" ist der Preis einer Packung mit acht Marzipan-Pralinen bei Edeka von 2,95 Euro auf 4,45 Euro gestiegen. Allerdings ist nicht nur Niederegger betroffen. Auch der Discounter-Zulieferer Erasmi & Carstens muss wohl die Preise anpassen. "Ein Produkt, das vor einem Jahr noch 1,79 Euro gekostet hat, kostet jetzt 1,99 Euro", hieß es. Dies entspricht einer Steigerung von elf Prozent.