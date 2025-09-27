Alles nur heiße Luft? E-Auto-Werk in Brandenburg: Experte spricht Warnung aus

Von dpa , t-online 27.09.2025 - 09:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Dreame-Logo auf einem Smartphone (Archivbild): Der chinesische Staubsaugerhersteller will in Europa mit dem Bau von Elektroautos Fuß fassen. (Quelle: IMAGO/CFOTO/imago-images-bilder)

Der chinesische Staubsaugerfabrikant Dreame will in den Autobau einsteigen. In Brandenburg soll ein erstes Werk in Europa entstehen. Experten sind skeptisch.

Die Ankündigung des chinesischen Haushaltsgeräteherstellers Dreame, die Ansiedlung eines neuen E-Autowerks in Brandenburg zu erwägen, löst bei Auto-Experten Zweifel aus. "Man kann nur hoffen, dass sich hier kein Subventionsgrab auftut", sagte der Lehrbeauftragte für Automotive Management an der Fachhochschule des Mittelstands, Frank Schwope.

Aus seiner Sicht ist Skepsis angebracht: "Es gibt mehr als 100 chinesische Autohersteller, und auf den vermeintlichen Luxushersteller Dreame wartet sicherlich niemand", so Schwope. "Zudem ist es unüblich in einem derart frühen Stadium von Konzernseite zu berichten."

Das chinesische Unternehmen Dreame, das unter anderem Saug- und Mähroboter herstellt, will nun auch in die Autoindustrie einsteigen und Luxus-E-Autos bauen. Als möglicher Standort nannte das Unternehmen Brandenburg.

Experte Schwope ist skeptisch. Zuvor hatte sich schon der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer kritisch geäußert. Die SPD-geführte Landesregierung in Brandenburg hält sich bislang bedeckt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte lediglich: "Es gibt Gespräche."

Deutsche Autoindustrie kämpft mit Übergang zu E-Mobilität

Warum haben chinesische Unternehmen Interesse an E-Autowerken in Deutschland und Europa? "Mit einem Werk in Europa kann man Zölle umgehen und das Qualitätssiegel ,Made in Germany' in den Vordergrund rücken. Insbesondere für bereits etablierte chinesische Hersteller wie MG oder BYD sind Produktionsstätten in Europa wichtig», meinte Schwope.