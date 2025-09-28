Nach Listerien-Befall Fischfeinkosthändler Abelmann ist insolvent

Kabeljau-Filets aus dem Sortiment von Abelmann Fischfeinkost. Das Unternehmen ist in Schieflage geraten. (Quelle: Heinrich Abelmann GmbH)

Ein Bremerhavener Fischhändler ist insolvent. Das Feinkostunternehmen hatte gefährliche Bakterien in einem Produkt entdeckt.

Eine Feinkostfirma in Bremerhaven hat Insolvenz angemeldet. Dabei ist die Heinrich Abelmann GmbH nicht selbst schuld. Ein Zulieferer aus Norwegen ist letztlich verantwortlich. Denn dieser hatte Fisch angeliefert, der mit Listerien befallen war. "Der hat inzwischen europaweit die Ware zurückgerufen", sagte Geschäftsführerin Anika Grewing dem "Weser Kurier". Als dann noch bei Abelmann Fischfeinkost die Kühlung ausfiel, geriet das Feinkostunternehmen ins Schlingern.

Betroffen von den Listerien ist das Produkt "Hering in Gelee". Abelmann warnte vor dem Verzehr und ließ die betroffene Charge zurückrufen – und nun steht die Produktion in diesem Bereich vorerst still. Insolvenzverwalter Böhme ergänzt: "Dies ist ein Produkt, das vor allem bei älteren Menschen unter der Kundschaft von Abelmann beliebt ist." Der Umsatz sei um 35 Prozent gesunken. Es könne dieses Produkt erst wieder produziert werden, wenn die täglich genommenen Proben keine Listerien mehr anzeigten.

Es geht um 1,4 Millionen Euro Schaden

Eigentlich, so der Insolvenzverwalter, sei Abelmann gegen einen solchen Vorfall wie die Listerien-Infektion versichert. Der Schaden beziffere sich auf 1,4 Millionen Euro, der sei auch angemeldet worden. Derzeit sei aber unklar, ob die Versicherung zahlt oder vor Gericht gestritten werden muss. Eine Bank habe einen Kredit abgelehnt. Betroffen sind 106 Mitarbeiter, die aber über das Insolvenzgeld abgesichert sind.

Dass ein Bakterienvorfall ein Unternehmen in kurzer Zeit in die Insolvenz treibt, ist für den vom Amtsgericht bestellten Verwalter Berend Böhme eine neue Erfahrung. Er habe das noch nicht in seinem Berufsleben erlebt, sagte er dem "Weser Kurier".

Für Feinkost Abelmann am Bremerhavener Fischmarkt heißt es jetzt durchhalten. Anika Grewing ist optimistisch: "Wir sind hier alle weiterhin hoch motiviert, und wir hoffen, dass es weitergeht. Wir sind guter Dinge, und so geben wir es auch an Kunden und Lieferanten weiter."