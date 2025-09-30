t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Hammer-Märkte in Deutschland vor dem Aus – Reaktion auf Insolvenz

DAX
23.745,06(+0,02%)
Gold
3.853,43 USD(+0,51%)
Bitcoin
97.070,16 EUR(+1,91%)
Öl Brent
67,65 USD(-3,01%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMerz: "Praktisch keinen Alkohol mehr"
Text19 Jahre Ehe: Hollywoodpaar wohl getrennt
TextUS-Kriegsschiff steuert Mallorca an
VideoBaerbock sorgt für Aufsehen in New York
VideoKälteeinbruch: Herbstluft bringt Bodenfrost

66 Filialen schließen
Hammer-Märkte in Deutschland vor dem Aus

Von t-online
30.09.2025 - 08:59 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0834785907Vergrößern des Bildes
Ein Hammer-Markt in NRW (Archivbild): Viele Fillialen müssen nach der Insolvenz der Brüder Schlau schließen. (Quelle: IMAGO/D. Kerlekin/Snowfield Photography/imago)
News folgen

Die Unternehmensgruppe hinter dem Einrichtungs-Giganten Hammer ist insolvent. 66 Märkte sollen bald schließen, die Zukunft der restlichen Filialen bleibt ungewiss.

Die Brüder Schlau Unternehmensgruppe steht vor einem Kahlschlag: Bereits im Juni hatte die Gruppe Insolvenz beim Amtsgericht Bielefeld beantragt. Jetzt werden die ersten Folgen der Entscheidung bekannt. Insgesamt sollen 66 der etwa 180 Märkte der Einrichtungskette Hammer geschlossen werden. Bei den Filialen, die nicht auf der Liste stehen, bleibt die Zukunft unklar.

Loading...

Das "Westfalen-Blatt" veröffentlichte eine Liste der von den Schließungen betroffenen Filialen. Der Großteil von ihnen befindet sich in Nordrhein-Westfalen – etwa in Münster, Minden, Krefeld oder Bielefeld. Zudem werden auch Filialen in Zwickau, Erfurt, Fulda und Braunschweig geschlossen.

Auch eine weitere Kette des Unternehmens, die sich an Handwerksbetriebe richtet, ist betroffen: Etwa 50 der 60 Fachmärkte, die unter dem Namen Schlau firmieren, werden ebenfalls geschlossen.

Die Brüder Schlau Gruppe hat ihren Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Porta Westfalica. Das seit mehr als 100 Jahren in der Heimtextilien- und Baumarktbranche tätige Unternehmen zählt insgesamt rund 3.900 Mitarbeiter.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BielefeldDeutschlandInsolvenz
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom