66 Filialen schließen Hammer-Märkte in Deutschland vor dem Aus

Ein Hammer-Markt in NRW (Archivbild): Viele Fillialen müssen nach der Insolvenz der Brüder Schlau schließen.

Die Unternehmensgruppe hinter dem Einrichtungs-Giganten Hammer ist insolvent. 66 Märkte sollen bald schließen, die Zukunft der restlichen Filialen bleibt ungewiss.

Die Brüder Schlau Unternehmensgruppe steht vor einem Kahlschlag: Bereits im Juni hatte die Gruppe Insolvenz beim Amtsgericht Bielefeld beantragt. Jetzt werden die ersten Folgen der Entscheidung bekannt. Insgesamt sollen 66 der etwa 180 Märkte der Einrichtungskette Hammer geschlossen werden. Bei den Filialen, die nicht auf der Liste stehen, bleibt die Zukunft unklar.

Das "Westfalen-Blatt" veröffentlichte eine Liste der von den Schließungen betroffenen Filialen. Der Großteil von ihnen befindet sich in Nordrhein-Westfalen – etwa in Münster, Minden, Krefeld oder Bielefeld. Zudem werden auch Filialen in Zwickau, Erfurt, Fulda und Braunschweig geschlossen.

Auch eine weitere Kette des Unternehmens, die sich an Handwerksbetriebe richtet, ist betroffen: Etwa 50 der 60 Fachmärkte, die unter dem Namen Schlau firmieren, werden ebenfalls geschlossen.