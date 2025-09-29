Heute im TV: einer der besten ARD-Filme

Von t-online 29.09.2025 - 13:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Insolvenzgericht in den USA (Symbolbild): Das Unternehmen konnte sich einen Kredit über eine Milliarde Dollar sichern. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Der US-Autozulieferer First Brands hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Das weltweite Geschäft soll jedoch ohne Unterbrechung weiterlaufen.

Der US-amerikanische Autozulieferer First Brands hat am heutigen Montag ein Insolvenzverfahren nach dem US-Recht "Chapter 11" begonnen. Das Unternehmen erklärte, dass das Verfahren nur die US-Aktivitäten betrifft, während das weltweite Geschäft ohne Unterbrechung weiterlaufen soll.

Um den Geschäftsbetrieb fortzusetzen, hat sich First Brands einen Kredit von 1,1 Milliarden Dollar von seinen Gläubigern gesichert. Das Unternehmen ist durch schuldenfinanzierte Übernahmen gewachsen und bekannt für Marken wie Raybestos (Bremsen) und TRICO (Scheibenwischer). Einem Gerichtsantrag zufolge stehen Vermögenswerte von mehr als einer Milliarde Dollar Verbindlichkeiten von über zehn Milliarden gegenüber.