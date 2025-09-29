t-online - Nachrichten für Deutschland
Insolvenz: US-Autozulieferer First Brands insolvent – Geschäft läuft weiter

Automobilindustrie in der Krise
Großer US-Autozulieferer ist insolvent

Von t-online
29.09.2025 - 13:29 UhrLesedauer: 1 Min.
Insolvenzgericht in den USA (Symbolbild): Das Unternehmen konnte sich einen Kredit über eine Milliarde Dollar sichern.
Insolvenzgericht in den USA (Symbolbild): Das Unternehmen konnte sich einen Kredit über eine Milliarde Dollar sichern. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)
Der US-Autozulieferer First Brands hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Das weltweite Geschäft soll jedoch ohne Unterbrechung weiterlaufen.

Der US-amerikanische Autozulieferer First Brands hat am heutigen Montag ein Insolvenzverfahren nach dem US-Recht "Chapter 11" begonnen. Das Unternehmen erklärte, dass das Verfahren nur die US-Aktivitäten betrifft, während das weltweite Geschäft ohne Unterbrechung weiterlaufen soll.

Um den Geschäftsbetrieb fortzusetzen, hat sich First Brands einen Kredit von 1,1 Milliarden Dollar von seinen Gläubigern gesichert. Das Unternehmen ist durch schuldenfinanzierte Übernahmen gewachsen und bekannt für Marken wie Raybestos (Bremsen) und TRICO (Scheibenwischer). Einem Gerichtsantrag zufolge stehen Vermögenswerte von mehr als einer Milliarde Dollar Verbindlichkeiten von über zehn Milliarden gegenüber.

First Brands möchte mit dem Insolvenzverfahren seine finanzielle Lage stabilisieren und den Geschäftsbetrieb in den USA sichern. Weitere Angaben machte das Unternehmen nicht. Eine unabhängige Überprüfung der finanziellen Situation liegt nicht vor.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Transparenzhinweis

Quellen anzeigen

AutomobilindustrieInsolvenzUSA
