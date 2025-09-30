t-online - Nachrichten für Deutschland
Inflation: t-online prüft im Warenkorb, welche Lebensmittel teurer werden

t-online-Warenkorb
Inflation steigt – Kartoffeln wieder teurer

Von t-online, reuters
Aktualisiert am 30.09.2025 - 18:13 UhrLesedauer: 2 Min.
Kartoffel-ErnteVergrößern des Bildes
Im Vergleich zum Vormonat sind Kartoffeln wieder teurer geworden. (Symbolbild) (Quelle: Malin Wunderlich/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die Inflationsrate in Deutschland hat leicht zugelegt. Wie sich das auf die Verbraucher auswirkt, zeigt der t-online-Warenkorb.

Die Inflation in Deutschland ist auch im September gestiegen – den zweiten Monat in Folge. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate bei 2,2 Prozent gelegen.

Um zu überprüfen, wie sich diese Inflationsrate auf den Einkauf im Supermarkt auswirkt, hat t-online erneut den Warenkorb gepackt – und so die Preisentwicklung im Vergleich zum Vormonat in den Blick genommen. Unsere Redaktion notiert dafür regelmäßig die Preise von ausgewählten Produkten im Rewe-Onlineshop und in Filialen der Supermarktkette.

Der Blick in den Warenkorb zeigt, dass die Preise im Vergleich zum Vormonat relativ stabil geblieben sind. Wenn man den Warenkorb um alle Aktions-Produkte bereinigt, ist er im Vergleich zum Einkauf vom 29. August nur leicht teurer geworden. Der Einkauf kostet 68,23 Euro – im Vormonat waren es 64,07 Euro.

Nur zwei Produkte sind billiger

Besonders stark ist der Preisanstieg bei den Gemüsezwiebeln: Statt 1,19 Euro kosten sie Ende September 1,99 Euro und sind so um etwa 67 Prozent teurer geworden. Festkochende Kartoffeln sind mit dem neuen Preis von 1,69 Euro um 42 Prozent im Vergleich zum Vormonat teurer geworden. Auch der Paprika-Mix ist um 11,6 Prozent teurer geworden – jetzt kostet er 2,22 Euro.

Im Preis gefallen sind im Vergleich dazu nur zwei Produkte: Die Rewe Bio Vollmilch kostet jetzt nur noch 1,25 Euro und ist so 7,4 Prozent billiger als im Vormonat. Außerdem sind Tempo-Taschentücher im Preis gefallen: Sie kosten nur noch 1,99 Euro und sind so 15 Prozent billiger.

Zur Erhebung: Da der Supermarkt regelmäßig sein Sortiment ändert, Sonderangebote macht oder bestimmte Produkte zeitweise nicht erhältlich sind, können nicht bei jeder Erhebung des t-online-Warenkorbs alle Artikel verglichen werden. In der Gesamtsumme des Warenkorbs wurde dies mit einer entsprechenden Bereinigung berücksichtigt. Wie viel teurer das Leben tatsächlich wird, hängt letztlich ohnehin stark von den eigenen Konsumgewohnheiten ab.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche in einem Rewe-Supermarkt in Berlin
  • Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters
Themen
DeutschlandInflationInflationsrateReweStatistisches Bundesamt
