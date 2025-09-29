Trump-Familie beteiligt Investorengruppe kauft Spielehersteller in Milliarden-Deal

Von t-online , jha 29.09.2025 - 16:28 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Logo von Electronic Arts: Der US-Spielehersteller entwickelt unter anderem die Reihen Battlefield und FC (ehemals Fifa). (Quelle: IMAGO/Arne Amberg/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Electronic Arts soll von der Börse verschwinden. Eine Gruppe rund um saudische Geldgeber übernimmt den Spielekonzern, auch eine Firma aus dem Trump-Umfeld ist dabei.

Der US-amerikanische Spieleentwickler Electronic Arts (EA) wird für rund 55 Milliarden Dollar (knapp 47 Milliarden Euro) privatisiert. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, übernimmt ein Konsortium aus der Beteiligungsfirma Silver Lake, dem saudischen Staatsfonds PIF sowie der Investmentfirma Affinity Partners das Unternehmen – letztere wurde von Jared Kushner gegründet, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.

Loading...

Electronic Arts ist einer der größten Videospielehersteller der Welt. Bekannt wurde die Firma durch Titel wie "Battlefield", "Die Sims", "Madden NFL" und das Fußballspiel "FIFA", das mittlerweile unter dem Namen "FC" erscheint. Die Firma mit Hauptsitz in Kalifornien hat ihre Wurzeln in den frühen 1980er-Jahren. Damals verstand sich EA als kreativer Verlag für Entwickler, die als "Software-Künstler" gefeiert wurden.

Am Montag hatte EA mitgeteilt, einem Kaufangebot über insgesamt 55 Milliarden Dollar (knapp 47 Milliarden Euro) zugestimmt zu haben. Die Übernahme soll voraussichtlich Anfang 2026 abgeschlossen werden und bedarf noch der Zustimmung durch die EA-Aktionäre sowie durch Aufsichtsbehörden. Die Aktionäre erhalten 210 US-Dollar pro Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 25 Prozent gegenüber dem letzten Kurs vor Bekanntwerden der Übernahmeverhandlungen.

Saudi-Arabiens Investment-Strategie

Ziel der Investoren ist es, EA von der Börse zu nehmen. Nach Ende der Transaktion soll die Börsennotierung im US-Technologieindex Nasdaq aufgehoben werden. Die Mitglieder des Konsortiums bringen dafür rund 36 Milliarden Dollar an Eigenkapital auf, weitere 20 Milliarden Dollar kommen als Fremdkapital von der Bank JPMorgan Chase.

Der saudische Staatsfonds PIF wird seinen bestehenden Anteil von 9,9 Prozent an EA beibehalten. Die Übernahme ist Teil einer langfristigen Strategie Saudi-Arabiens, die eigene Wirtschaft unabhängiger vom Öl zu machen. Der Fonds hat bereits zuvor in die Gaming-Branche investiert, unter anderem mit Beteiligungen an Nintendo, dem Spieleunternehmen Scopely und dem Hersteller von Pokémon Go.