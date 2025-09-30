t-online - Nachrichten für Deutschland
Inflation in Deutschland: Inflationsrate steigt weiter

Zahlen für September
Deutsche Inflationsrate steigt weiter

Von reuters
30.09.2025 - 14:11 Uhr
Es ist der bisher höchste Stand in diesem Jahr: Die Inflationsrate in Deutschland ist im September weiter gestiegen.

Die Inflation in Deutschland ist auch im September und damit den zweiten Monat in Folge gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Dezember.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 2,3 Prozent gerechnet, nach 2,2 Prozent im August. Von August auf September stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent.

Erneut billiger wurde Energie: Sie kostete 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (August: -2,4 Prozent). Dienstleistungen verteuerten sich im Schnitt um 3,4 Prozent (August: +3,1 Prozent).

Lebensmittel werden teurer

Nahrungsmittel kosteten 2,1 Prozent (August: +2,5) mehr. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen etwa mussten die Verbraucher 7,1 Prozent mehr für Obst bezahlen und 3,8 Prozent mehr für Eier und Molkereiprodukte. In Hessen kosteten Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren 4,1 Prozent mehr, während sich die Preise für Speisefette und -öle um 3,4 Prozent verringerten.

Die Teuerungsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oft auch als Kerninflation bezeichnet, stieg von 2,7 auf 2,8 Prozent. Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) für den Währungsraum ist zwei Prozent.

Die nach europäischen Standards berechnete deutsche Teuerungsrate liegt aktuell mit 2,4 Prozent über dieser Zielmarke. Die Währungshüter haben wegen des nachlassenden Preisdrucks seit vergangenem Jahr achtmal ihren Leitzins gesenkt, im Juli und September aber eine Pause eingelegt.

  • Nachrichtenagentur Reuters
Themen
Telekom