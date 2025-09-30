t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Volkswagen: Mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhaltens

DAX
23.880,72(+0,57%)
Gold
3.853,27 USD(+0,50%)
Bitcoin
97.316,96 EUR(-0,28%)
Öl Brent
67,65 USD(-3,01%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextArtistin stirbt – Mutter bricht ihr Schweigen
TextSchock: Olympia-Hoffnung schwer erkrankt
TextEx-Präsident zum Tode verurteilt
TextNagelsmann zeigt sich mit Freundin
TextKronprinzessin beginnt Militärdienst

Unentschuldigtes Fehlen
Volkswagen entlässt 500 Mitarbeiter – wegen Fehlverhaltens

Von dpa
Aktualisiert am 30.09.2025 - 21:11 UhrLesedauer: 1 Min.
VolkswagenVergrößern des Bildes
Bei unentschuldigtem Fehlen droht auch bei VW die Kündigung. (Archivbild) (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)
News folgen

In diesem Jahr sind allein an den sechs deutschen VW-Standorten mehr als 300 Mitarbeiter rausgeflogen. Das ist auch eine Folge der Dieselaffäre.

Der VW-Konzern hat in diesem Jahr schon mehr als 500 Beschäftigte wegen Fehlverhaltens entlassen. Es gehe dabei unter anderem um unentschuldigtes Fehlen, sagte ein Konzernsprecher auf Anfrage und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung.

Loading...

Mit Verweis auf eine interne Veröffentlichung hatte die Zeitung berichtet, dass im ersten Halbjahr 2025 weltweit 548 Beschäftigten wegen Regelverstößen gekündigt worden sei. Bei der Kernmarke VW soll es demnach 2025 bereits mehr als 300 Kündigungen – allein an den sechs deutschen Standorten gegeben haben.

Interne Statistik-Infos über Abmahnungen und Kündigungen gehören zu den Maßnahmen, die bei VW als Folge aus der Dieselaffäre eingeführt wurden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
VolkswagenVolkswagen AG
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom