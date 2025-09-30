Insolvenz führt zu Chaos an Flughäfen

Unentschuldigtes Fehlen Volkswagen entlässt 500 Mitarbeiter – wegen Fehlverhaltens

Bei unentschuldigtem Fehlen droht auch bei VW die Kündigung. (Archivbild) (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)

In diesem Jahr sind allein an den sechs deutschen VW-Standorten mehr als 300 Mitarbeiter rausgeflogen. Das ist auch eine Folge der Dieselaffäre.

Der VW-Konzern hat in diesem Jahr schon mehr als 500 Beschäftigte wegen Fehlverhaltens entlassen. Es gehe dabei unter anderem um unentschuldigtes Fehlen, sagte ein Konzernsprecher auf Anfrage und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung.

Mit Verweis auf eine interne Veröffentlichung hatte die Zeitung berichtet, dass im ersten Halbjahr 2025 weltweit 548 Beschäftigten wegen Regelverstößen gekündigt worden sei. Bei der Kernmarke VW soll es demnach 2025 bereits mehr als 300 Kündigungen – allein an den sechs deutschen Standorten gegeben haben.