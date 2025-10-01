So sehen Sie BVB gegen Bilbao live im TV

Von t-online , jha Aktualisiert am 01.10.2025 - 12:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Arbeiter in einem Stahlwerk: Die EU will dafür sorgen, dass ausländischer Stahl in Europa teurer wird. (Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Die EU-Kommission verschärft beim Stahlhandel offenbar ihren Kurs. Ziel sei es, die europäische Industrie vor subventionierter Konkurrenz aus China zu schützen.

Die Europäische Kommission hat einem Insider zufolge geplant, die Importquoten für Stahl fast zu halbieren und die Zölle für darüber hinausgehende Mengen auf bis zu 50 Prozent zu erhöhen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, soll das neue Schutzpaket für den Stahlsektor am 7. Oktober vorgestellt werden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP habe Industriekommissar Stéphane Séjourné Vertretern von Unternehmen und Gewerkschaften in Brüssel zugesagt, die zollfreie Einfuhrmenge "nahezu zu halbieren".

Damit würde die EU eine deutlich härtere Linie einschlagen als bisher. Bislang sind Stahlimporte bis zu einer bestimmten Menge pro Jahr zollfrei, darüber hinaus gilt ein Aufschlag von 25 Prozent. Dieser soll nun in ähnlicher Höhe steigen wie in den USA und Kanada, erklärten Teilnehmer der Brüsseler Sitzung nach Angaben der AFP.

Konkurrenz aus Fernost

Hintergrund der Pläne ist vor allem die massive Konkurrenz aus China. Hersteller dort können dank staatlicher Subventionen Stahl zu deutlich niedrigeren Preisen auf den europäischen Markt bringen. Die EU wirft Peking seit langem Dumpingpreise und Überkapazitäten vor.

US-Präsident Donald Trump hatte Strafzölle von 50 Prozent auf Stahl verhängt, die auch für europäische Exporte gelten. Kanada hat im Sommer nachgezogen. Die EU begründet ihre Maßnahmen mit der Notwendigkeit, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

Dauerhafte Maßnahmen geplant

Laut AFP soll es sich bei den neuen Regeln nicht um ein befristetes Instrument handeln. Die bisherige EU-Obergrenze für zollfreie Stahlimporte stammt aus Trumps erster Amtszeit (2017-2021). Die Einfuhrmenge war in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht worden, sodass absolut weniger Zölle fällig wurden. Im März hatte die Kommission die zollfreien Importe zwar wieder beschränkt, der Mechanismus läuft nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) aber zum 1. Juli 2026 aus.