Traditionsunternehmen schließt Werkzeugbau Laichingen stellt Betrieb ein

Prototypen für neue Werkzeuge (Symbolfoto): "Neuaufträge waren im laufenden Insolvenzverfahren nicht zu akquirieren".

Die Werkzeugbau Laichingen GmbH beendet ihren Betrieb zum Jahresende. Rund 100 Mitarbeiter sind betroffen. Die Zukunft: offen.

Die Werkzeugbau Laichingen GmbH im Alb-Donau-Kreis hat angekündigt, ihren Betrieb zum Jahresende einzustellen. Rund 100 Mitarbeiter, darunter zehn Auszubildende, sind von der Schließung betroffen.

Martin Mucha, der vorläufige Insolvenzverwalter, erklärte: Das Unternehmen habe keine neuen Aufträge gewinnen können. Das habe die Fortführung des Betriebs unmöglich gemacht. "Neuaufträge waren im laufenden Insolvenzverfahren nicht zu akquirieren", so Mucha in einer Pressemitteilung. Die vorhandenen Aufträge seien bereits größtenteils abgeschlossen.

Werkzeugbau Laichingen insolvent: Transfergesellschaft gegründet

Mucha betonte, dass ohne Aufträge kein Investor für das Traditionsunternehmen gefunden werden konnte. "Vor diesem Hintergrund bleibt nunmehr leider nichts anderes übrig, als den Geschäftsbetrieb nach kurzer Ausproduktionsphase bis Ende des Jahres stillzulegen und den Mitarbeitenden zu kündigen", fügte er hinzu.