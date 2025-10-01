So reich wie keiner zuvor Elon Musk bricht offenbar Vermögensrekord

01.10.2025

Elon Musk im Weißen Haus: Der Unternehmer gilt als reichster Mensch der Welt. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/White House Handout/White House/imago)

Elon Musk ist nicht nur der reichste Mensch der Welt, sondern hat auch einen Rekord gebrochen. Das Magazin "Forbes" hat nachgerechnet.

Tesla-Chef Elon Musk kommt dem Magazin "Forbes" zufolge als erster Mensch der Welt auf ein Vermögen von 500 Milliarden Dollar. Das Vermögen des Unternehmers habe Echtzeit-Daten zufolge am Mittwochnachmittag diese Marke überschritten, so Forbes. Musk sei damit dem zweitreichsten Menschen der Welt, Larry Ellison, um 150 Milliarden Dollar voraus. Ellison ist der Gründer des US-Softwarekonzerns Oracle.

Musk hält unter anderem einen Anteil an dem E-Auto-Bauer Tesla. Dessen Aktienkurs stieg am Montag um rund vier Prozent, wodurch sich Musks Vermögen um rund neun Milliarden Dollar erhöhte. Musk hält zwölf Prozent an Tesla, die aktuell 191 Milliarden Dollar wert seien, so Forbes.