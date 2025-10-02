Hersteller warnen Trump-Entscheidung zu E-Autos: "Der Markt wird zusammenbrechen"

Donald Trump: Der US-Präsident hatte im Wahlkampf versprochen, die Kaufprämie für E-Autos zu beenden. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago-images-bilder)

In den USA ist die Kaufprämie für Elektroautos ausgelaufen. Viele Hersteller warnen vor einem Kollaps des Markes.

Mit dem Ende einer zentralen Kaufprämie für Elektroautos droht der US-Autoindustrie ein deutlicher Einbruch bei den Verkaufszahlen. Ab diesem Mittwoch fällt die bislang gewährte Steuergutschrift von 7.500 Dollar pro E-Fahrzeug weg. Branchenvertreter schlagen Alarm.

"Das ist ein Wendepunkt", sagte Ford-Chef Jim Farley am Dienstag bei einer Veranstaltung in Detroit. Er rechne damit, dass der Anteil von E-Autos an den gesamten Verkäufen in den USA auf fünf Prozent sinken könnte – etwa die Hälfte des Niveaus von August. Auch Christian Meunier, Chef von Nissan USA, warnte vor einem "Zusammenbruch" des Marktes im Oktober. Der Wettbewerb werde "super-brutal", da viele Fahrzeuge auf Halde lägen.

Die Subvention war ursprünglich 2008 eingeführt und zuletzt 2022 verlängert worden. Grundlage für das jetzige Auslaufen ist ein Gesetzespaket zu Steuersenkungen, das Ex-Präsident Donald Trump im Juli unterzeichnet hatte. Er hatte im Wahlkampf versprochen, das sogenannte E-Auto-Mandat der Biden-Regierung zu beenden.

Hersteller bieten Rabatte als Alternative an

Als Reaktion auf das Ende der Prämie gewähren einige Hersteller Rabatte oder passen ihre Leasingmodelle an. Hyundai bietet etwa für seine Ioniq-5-Modelle des Jahrgangs 2025 einen Preisnachlass in Höhe der gestrichenen Förderung. Ford und General Motors planen laut Reuters, die 7.500 Dollar über angepasste Leasingverträge weiterzugeben.

Dennoch äußerten sich Händler besorgt über hohe Lagerbestände. "Wir werden kurzfristig weniger E-Autos abnehmen", sagte ein Händler aus dem Mittleren Westen. Besonders teure Modelle wie der über 90.000 Dollar teure Chevy Silverado von GM hätten es derzeit schwer.

Wachstum des E-Auto-Markts verlangsamt sich

Schon vor dem Wegfall der Förderung hatte sich das Wachstum bei den US-E-Auto-Verkäufen verlangsamt. Laut einer Studie von drei US-Universitäten aus dem November 2024 könnten die Zulassungen ohne Prämie um bis zu 27 Prozent sinken.

Im internationalen Vergleich ist der Rückstand der USA deutlich: In China, dem weltgrößten E-Auto-Markt, lag der Anteil von Stromern und Plug-in-Hybriden zuletzt bei über 40 Prozent, in Europa bei rund 20 Prozent.