t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Ölpreise fallen weiter: Experten warnen vor Öl-Überangebot am Markt

DAX
24.422,56(+1,28%)
Gold
3.842,40 USD(-0,61%)
Bitcoin
102.694,10 EUR(+2,20%)
Öl Brent
65,42 USD(-2,45%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSabotage? Serviettenriese vor dem Aus
TextTesla erzielt Verkaufsrekord
TextSohn trauert um toten Starboxer
TextUrteil: Vermieter können einfacher kündigen
TextZweitligist verkündet neuen Trainer

Preis sinkt erneut
Ölmarkt: Zeichen deuten auf Überangebot

Von dpa
Aktualisiert am 02.10.2025 - 17:25 UhrLesedauer: 1 Min.
Öl- und Erdgasförderung in Katar (Symbolbild): Die Opec+ Staaten könnten das Angebot an Öl auf dem Weltmarkt noch weiter erhöhen.Vergrößern des Bildes
Öl- und Erdgasförderung in Katar (Symbolbild): Die Opec+ Staaten könnten das Angebot an Öl auf dem Weltmarkt noch weiter erhöhen. (Quelle: imago-images-bilder)
News folgen

Die Ölpreise sinken weiter und deuten auf ein Marktungleichgewicht hin. Experten beobachten steigende Lagerbestände bei gleichzeitig schwacher Nachfrage.

Die Ölpreise haben am Donnerstag erneut nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 64,81 US-Dollar. Das waren 54 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 55 Cent auf 61,22 Dollar. Damit sind die Ölpreise seit Wochenbeginn um über vier Dollar gefallen.

Loading...

Anleger am Ölmarkt warten weiterhin auf die Beratungen einiger Mitglieder von Opec+ am Wochenende. Im Raum stehen Spekulationen über eine weitere Angebotserhöhung des Ölkartells ab November. Die Opec wies aber darauf hin, dass noch nichts entschieden sei.

Öl Brent65,42 USD-12,15%
Zeitraum 1 Jahr - ICE Fut Eur
OktNovDezJanFebMärAprMaiJunJulAugSep
  • 82,49
  • 82,49
  • 65,42
  • 65,42
  • 60,25
  • 60,25
ChartAktuellesZahlen & Daten

"Einen großen Schritt kann man allerdings nicht gänzlich ausschließen, da die Ölpreise noch immer vergleichsweise hoch sind und Saudi-Arabien offenbar seine Marktanteile erhöhen will", schreibt Commerzbank-Experten Barbara Lambrecht. "Wenn die acht Produzenten allerdings wie im Vormonat 'nur' eine Erhöhung von 137.000 Barrel pro Tag ankündigen, könnten die Preise sogar leicht zulegen."

Das Wachstum der Nachfrage sei schwach, während das Angebot reichlich sei, sagte Ölanalystin Priyanka Sachdeva vom Broker Phillip Nova Pte in Singapur. Das deute auf ein Überangebot am Ölmarkt im nächsten Jahr hin. Auch die zuletzt in den USA gestiegenen Rohöllagerbestände deutet laut Experten auf ein Überangebot hin.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
OPECÖlpreis
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom