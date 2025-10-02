Im Fernverkehr Bahn-Pünktlichkeit auf neuem Tiefpunkt

Zugverspätungen werden auf einer Tafel am Bahnhof Stuttgart angezeigt (Archivbild): (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Arnulf Hettrich/imago)

Der Verkehrsminister kritisierte die Ziele bereits als realitätsfern – nun gibt es neue Zahlen: Im September kam fast jeder zweite Fernverkehrszug zu spät.

Nach mehreren Sabotageakten auf die Infrastruktur der Deutschen Bahn ist im September nahezu jeder zweite Fernzug verspätet gewesen. Die Pünktlichkeitsquote lag im vergangenen Monat bei lediglich 55,3 Prozent, wie der bundeseigene Konzern mitteilte.

Das waren rund sieben Prozentpunkte weniger als im September des Vorjahres. Es ist der schlechteste Wert seit Juni 2024. Als verspätet gilt ein Zug ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Zugausfälle werden dabei nicht berücksichtigt.

Diese fließen dafür in die sogenannte Reisendenpünktlichkeit ein. Sie misst, wie groß der Anteil der Reisenden war, die im jeweiligen Zeitraum mit einer Verzögerung von maximal 14 Minuten und 59 Sekunden am Ziel ankamen. Im September lag diese Quote bei 61,9 Prozent – sechs Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Bahn nennt Gründe für Verspätungen

Neben dem üblichen hohen Baugeschehen sind der Bahn zufolge vor allem Vandalismus und Sabotageakte Gründe für den starken Rückgang. Wegen durchtrennter Bahnkabel war in der zweiten Septemberhälfte eine zentrale Verbindung zwischen Düsseldorf und Köln stark beeinträchtigt.

Rund eine Woche vorher hatte ein Brandanschlag auf ein Stellwerk bei Hannover für Verspätungen bei Hunderten Fernzügen gesorgt. Zehntausende Fahrgäste waren betroffen.