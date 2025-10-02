t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Fehmarnsund-Tunnel: Kosten von Mega-Projekt explodieren

DAX
24.422,56(+1,28%)
Gold
3.843,32 USD(-0,58%)
Bitcoin
102.248,02 EUR(+1,86%)
Öl Brent
65,42 USD(-2,45%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSabotage? Serviettenriese vor dem Aus
TextTesla erzielt Verkaufsrekord
TextUrteil: Vermieter können einfacher kündigen
TextZweitligist verkündet neuen Trainer
TextSchwarzfahrer: Vollbremsung bei 280 km/h

Mehr als verdreifacht
Kosten für Tunnel unter dem Fehmarnsund explodieren

Von dpa
02.10.2025 - 18:57 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0812164900Vergrößern des Bildes
Segelboote fahren auf die Fehmarnsundbrücke zu (Archivbild): Die Kosten für den dort geplanten Tunnel explodieren. (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/(c) Jeannette Tas/imago)
News folgen

Ursprünglich sollte der Fehmarnsundtunnel etwas mehr als 714 Millionen Euro kosten. Doch dabei wird es nicht bleiben.

Der geplante Tunnel unter dem Fehmarnsund wird deutlich teurer als ursprünglich geplant. Derzeit würden die Kosten für die Fehmarnsundquerung (Schiene & Straße) mit 2,306 Milliarden Euro kalkuliert, sagte ein Sprecher der Infrastrukturgesellschaft Deges.

Loading...

Zur Begründung verwies er auf deutlich gestiegene Preise, beispielsweise für Stahl. Von den Projektkosten entfallen 54,5 Prozent auf die Straßenquerung und 45,5 Prozent auf die Bahn. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" berichtet.

Im Zuge des Ausbaus der sogenannten Hinterlandanbindung auf deutscher Seite soll ein Tunnel zwischen Fehmarn und dem deutschen Festland die aus den 1960er Jahren stammende Fehmarnsundbrücke ersetzen. Das soll verhindern, das auf Fehmarn ein Nadelöhr entsteht. Denn die alte Brücke über den Fehmarnsund wird den Verkehr des Ostseetunnels nicht bewältigen.

Sundbrücke bleibt erhalten

Ursprünglich hatte die Bahn die Kosten für den Ersatzbau am Fehmarnsund mit 714 Millionen Euro beziffert. Die Sundbrücke soll für Fußgänger, Radfahrer und langsame Fahrzeuge erhalten bleiben.

Dänemark baut bereits an einem 18 Kilometer langen Straßen- und Eisenbahntunnel zwischen der dänischen Insel Lolland und Fehmarn. Die dänische Projektgesellschaft der geplanten Fehmarnbeltquerung erklärte im September jedoch, dass sie mit einer Verzögerung bei der Eröffnung des Milliardenprojekts rechne. Die Fertigstellung des Spezialschiffs "Ivy" zum Absenken von Tunnelelementen habe sich so stark verzögert, dass es schwierig sein werde, das Ziel einer Eröffnung im Jahr 2029 zu erreichen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Fehmarn
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom