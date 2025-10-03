Nach Pleite Traditionsmarke Leysieffer kehrt nach Insolvenz zurück

Von t-online 03.10.2025 - 20:58 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Süßwarenhersteller Leysieffer kehrt nach einer Insolvenz zurück. (Archivfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach der Insolvenz von Leysieffer bringt die Confiserie Rabbel die Schokoladen-Marke zurück in die Regale. Die Produktion ist bereits angelaufen.

Die Confiserie Rabbel GmbH hat die Markenrechte der insolventen Schokoladen-Marke Leysieffer erworben und bringt sie zurück in die Regale. Die Produktion hat bereits begonnen, und die ersten Artikel sollen noch im Oktober verfügbar sein, berichtet die "Bild"-Zeitung.

Loading...

Nach mehreren Besitzerwechseln und finanziellen Schwierigkeiten hatte Leysieffer, ein bekanntes Unternehmen aus Osnabrück, Ende 2024 Insolvenz angemeldet. Die Traditionsmarke, die einst 450 Mitarbeiter beschäftigte und 30 Filialen in ganz Deutschland betrieb, verschwand daraufhin aus den Regalen.

Die Confiserie Rabbel GmbH aus Westerkappeln hat sich jetzt die Markenrechte, Rezepturen sowie die Produktionsanlagen von Leysieffer gesichert. Firmenchef Christian Rabbel betonte, dass dieser Schritt eine Herzensangelegenheit sei: "Wir freuen uns, dass neben den Original-Rezepturen nun auch ein wichtiger Teil deutscher Confiserie-Geschichte eine neue Heimat in unserem Hause gefunden hat." Die Übernahme ermögliche es Rabbel, die eigenen Produktionskapazitäten zu steigern und Arbeitsplätze zu sichern.