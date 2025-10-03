t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Traditionsmarke Leysieffer kehrt nach Insolvenz zurück

DAX
24.378,80(-0,18%)
Gold
3.886,90 USD(+0,79%)
Bitcoin
104.251,05 EUR(+1,19%)
Öl Brent
64,32 USD(-1,68%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextInsolvenz: Schwimmbad muss schließen
TextEhe-Aus bei Hollywoodpaar nach 28 Jahren
TextBundesliga-Star bezahlt 28 Kindern Urlaub
VideoVirus legt Kreuzfahrtschiff lahm
TextCharles sucht Mitarbeiter in Deutschland

Nach Pleite
Traditionsmarke Leysieffer kehrt nach Insolvenz zurück

Von t-online
03.10.2025 - 20:58 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 96197733Vergrößern des Bildes
Der Süßwarenhersteller Leysieffer kehrt nach einer Insolvenz zurück. (Archivfoto) (Quelle: imago-images-bilder)
News folgen

Nach der Insolvenz von Leysieffer bringt die Confiserie Rabbel die Schokoladen-Marke zurück in die Regale. Die Produktion ist bereits angelaufen.

Die Confiserie Rabbel GmbH hat die Markenrechte der insolventen Schokoladen-Marke Leysieffer erworben und bringt sie zurück in die Regale. Die Produktion hat bereits begonnen, und die ersten Artikel sollen noch im Oktober verfügbar sein, berichtet die "Bild"-Zeitung.

Loading...

Nach mehreren Besitzerwechseln und finanziellen Schwierigkeiten hatte Leysieffer, ein bekanntes Unternehmen aus Osnabrück, Ende 2024 Insolvenz angemeldet. Die Traditionsmarke, die einst 450 Mitarbeiter beschäftigte und 30 Filialen in ganz Deutschland betrieb, verschwand daraufhin aus den Regalen.

Die Confiserie Rabbel GmbH aus Westerkappeln hat sich jetzt die Markenrechte, Rezepturen sowie die Produktionsanlagen von Leysieffer gesichert. Firmenchef Christian Rabbel betonte, dass dieser Schritt eine Herzensangelegenheit sei: "Wir freuen uns, dass neben den Original-Rezepturen nun auch ein wichtiger Teil deutscher Confiserie-Geschichte eine neue Heimat in unserem Hause gefunden hat." Die Übernahme ermögliche es Rabbel, die eigenen Produktionskapazitäten zu steigern und Arbeitsplätze zu sichern.

Die Produktion der Leysieffer-Produkte sei bereits angelaufen, und die ersten Lieferungen sollen im Oktober in ausgewählten Kaufhäusern wie Galeria und KaDeWe sowie am Flughafen München verfügbar sein.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandInsolvenzOsnabrück
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom