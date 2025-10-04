Maschinenbauer Martin Herrenknecht Unternehmer macht Vorschlag zu Reichensteuer

04.10.2025

Martin Herrenknecht bei einer Rede. Er würde einer Reichensteuer zustimmen, wenn die Erlöse bei den richtige Leuten ankommen. (Quelle: Falk Heller/imago)

Der Unternehmer Martin Herrenknecht steht einer Reichensteuer positiv gegenüber. Er nennt aber Bedingungen.

Der Gründer und Inhaber der Herrenknecht AG hat höhere Steuern für Menschen mit hohem Einkommen befürwortet. Martin Herrenknecht sagte der "Süddeutschen Zeitung", er wäre bereit, zwei Prozent mehr zu zahlen, wenn das Geld gezielt Menschen mit niedrigerem Einkommen zugutekäme. "Es müsste dann aber sichergestellt sein, das Geld dürfte nicht im Sozialetat versickern", sagte Herrenknecht weiter. Viele Arbeiter schafften es heute kaum noch, vom Lohn Miete, Strom und alles andere zu bezahlen.

Er habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn die oberen Einkommensklassen mehr bezahlen müssten und dafür die unteren entlastet würden. Der Unternehmer, der einen der weltgrößten Hersteller von Tunnelbohrmaschinen führt, äußerte sich damit vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage.

Steuerfreie Überstunden und Kritik an Bürokratie

Der Unternehmer forderte zudem, dass fünf Überstunden pro Woche steuerfrei ausbezahlt werden sollen. Dies könne für viele Beschäftigte ein Anreiz sein, 45 Stunden in der Woche zu arbeiten, sagte Herrenknecht. Auch die Unternehmen würden von einer solchen Regelung profitieren.

Skeptisch äußerte er sich dagegen zu Modellen wie der Vier-Tage-Woche, einer starken Work-Life-Balance und viel Homeoffice. Deutschland könne so nicht zu alter Größe zurückfinden, meinte Herrenknecht. Außerdem beklagte er eine erdrückende Bürokratie, die Projekte im Land verzögere.

Der 83-Jährige hatte seine Firma vor 50 Jahren in Südbaden gegründet. Heute beschäftigt die Herrenknecht AG rund 5.500 Menschen. Herrenknecht kündigte an, weitermachen zu wollen: "Alte Cowboys sind immer noch sehr geschätzt."

Frei gegen Reichensteuer

Kanzleramtsminister Thorsten Frei hatte im September zuletzt vor Forderungen nach einer höheren Reichensteuer gewarnt, weil dies vor allem mittelständische Unternehmen belasten würde. "Die Debatte über eine höhere Einkommensteuer am oberen Ende ist eine verkürzte Debatte. Sie vermittelt den Eindruck, als ginge es da nur um reiche Privatpersonen", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" (Online).