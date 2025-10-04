Immer mehr Kindergeld geht ins Ausland

Schutz vor Sabotage Schweden plant Kartenzahlung ohne Internetverbindung

Von reuters Aktualisiert am 05.10.2025 - 00:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Schweden will künftig Offlinezahlungen mit Karte ermöglichen. (Symbolfoto) (Quelle: sasirin via imago-images.de/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Cyberangriffe sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Schweden möchte sich für den Fall absichern, dass digitale Bezahldienste angegriffen werden könnten.

Schweden will bis Mitte 2026 landesweit Offline-Zahlungen mit physischen Karten ermöglichen und sich damit für Internetausfälle wappnen. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit den Zahlungsdienstleistern getroffen worden, teilte die schwedische Zentralbank am Freitag mit. In Schweden wird wie in vielen anderen Ländern Bargeld nur noch selten genutzt und selbst physische Karten zunehmend durch Smartphone-gestützte Bezahlsysteme abgelöst.

Loading...

In Schweden sollen künftig Zahlungen mit physischen Karten und PIN-Codes möglich sein, ohne dass das Kassensystem mit dem Internet verbunden ist. Die Riksbank will damit auch bei einem Ausfall der Datenkommunikation den Kauf von Lebensmitteln oder Medikamenten ermöglichen. Riksbank-Gouverneur Erik Thedeen sprach von einem "Meilenstein bei unseren intensivierten Bemühungen zur Stärkung der Notfallvorsorge".