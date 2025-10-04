t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Schweden: EU-Land plant Kartenzahlung ohne Internet als Schutz

DAX
24.378,80(-0,18%)
Gold
3.885,51 USD(+0,75%)
Bitcoin
103.900,38 EUR(-0,22%)
Öl Brent
64,32 USD(-1,68%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextGastanker in der Nordsee in Not
TextAutobauer will Milliarden investieren
TextTrump sagt Pasta den Kampf an
TextVermisster Junge stirbt auf Gleisen
TextSpektakel im Zweitliga-Topspiel

Schutz vor Sabotage
Schweden plant Kartenzahlung ohne Internetverbindung

Von reuters
Aktualisiert am 05.10.2025 - 00:29 UhrLesedauer: 1 Min.
Credit card model with Sweden flag, financial investment economy business banking concept.Vergrößern des Bildes
Schweden will künftig Offlinezahlungen mit Karte ermöglichen. (Symbolfoto) (Quelle: sasirin via imago-images.de/imago-images-bilder)
News folgen

Cyberangriffe sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Schweden möchte sich für den Fall absichern, dass digitale Bezahldienste angegriffen werden könnten.

Schweden will bis Mitte 2026 landesweit Offline-Zahlungen mit physischen Karten ermöglichen und sich damit für Internetausfälle wappnen. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit den Zahlungsdienstleistern getroffen worden, teilte die schwedische Zentralbank am Freitag mit. In Schweden wird wie in vielen anderen Ländern Bargeld nur noch selten genutzt und selbst physische Karten zunehmend durch Smartphone-gestützte Bezahlsysteme abgelöst.

Loading...

In Schweden sollen künftig Zahlungen mit physischen Karten und PIN-Codes möglich sein, ohne dass das Kassensystem mit dem Internet verbunden ist. Die Riksbank will damit auch bei einem Ausfall der Datenkommunikation den Kauf von Lebensmitteln oder Medikamenten ermöglichen. Riksbank-Gouverneur Erik Thedeen sprach von einem "Meilenstein bei unseren intensivierten Bemühungen zur Stärkung der Notfallvorsorge".

Angesichts der Spannungen zwischen Europa und Russland und Sorgen vor Sabotage hatten Finnland, Norwegen, Dänemark und Estland ähnliche Vorhaben angekündigt. Der Kartenanbieter Visa erklärte, Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern zeigten, dass Offline-Zahlungslösungen auch bei einem großflächigen Internet-Ausfall funktionierten.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
CyberangriffSchweden
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom