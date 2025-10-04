t-online - Nachrichten für Deutschland
Stellantis will offenbar Milliarden in den USA investieren

Werke in llinois und Michigan
Autobauer Stellantis will offenbar Milliarden in den USA investieren

Von reuters
04.10.2025 - 23:20 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0712401697Vergrößern des Bildes
Das Firmenzeichen von Stellantis (Symbolbild): Der Konzern will wohl in den USA weiter investieren. (Quelle: IMAGO/imago)
Stellantis folgt offenbar dem Aufruf von US-Präsident Trump nach mehr Investitionen in den USA. Es sollen Milliarden in die US-Werke fließen.

Der Autobauer Stellantis mit Marken wie Chrysler, Fiat und Opel plant einem Medienbericht zufolge Investitionen von rund zehn Milliarden Dollar in den USA. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Samstag unter Berufung auf Insider, der Konzern könnte in den kommenden Wochen neue Investitionen von rund fünf Milliarden Dollar ankündigen. Diese kämen zu einem bereits vorgesehenen Betrag in ähnlicher Höhe hinzu.

Dem Bericht zufolge könnten die über mehrere Jahre laufenden Investitionen in Werke in Bundesstaaten wie Illinois und Michigan fließen. Dabei gehe es auch um Wiedereröffnungen von Fabriken, Neueinstellungen und neue Fahrzeugmodelle, hieß es weiter.

Eine Stellungnahme von Stellantis zu dem Bericht lag zunächst nicht vor. Der Konzern, dessen Aktien in Mailand, Paris und New York gehandelt werden, vereint zahlreiche Automarken diesseits und jenseits des Atlantiks. Neben Chrysler, Fiat und Opel zählen dazu auch Alfa Romeo, Citroen, Dodge, Jeep, Lancia, Maserati und Peugeot.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Themen
FiatMichiganOpelUSA
