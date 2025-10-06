Hauptsitz in Sigmaringendorf Über 300 Jahre alte Firma streicht 150 Jobs

Von t-online 06.10.2025 - 11:54 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Metallbau (Symbohlbild): Eine Firma baut über 100 Stellen ab.

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Firma besteht seit über 300 Jahren und florierte lange Zeit. Nun baut Zollern massiv Stellen ab.

Die Metallbaufirma Zollern hat angekündigt, 150 Stellen an ihrem Hauptsitz in Sigmaringendorf abzubauen. Grund für die Entscheidung ist ein massiver Auftragseinbruch im Bereich Feinguss, wie die "Schwäbische Zeitung" berichtet. Betroffen sind ausschließlich Beschäftigte am Stammsitz in Baden-Württemberg, nicht jedoch die internationalen Standorte des Unternehmens. Der Stellenabbau betrifft damit einen wesentlichen Teil der Produktion im traditionsreichen Familienbetrieb, der weltweit rund 1.900 Mitarbeitende beschäftigt.

Loading...

Laut Unternehmensangaben soll der Personalabbau möglichst sozialverträglich gestaltet werden. Ein Sozialplan sei bereits erarbeitet worden, betriebsbedingte Kündigungen wolle man vermeiden. Zugleich schließt das Management solche Kündigungen nicht vollständig aus. Die wirtschaftliche Lage sei angespannt.