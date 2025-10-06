Moderatorin spricht über Penis von Partner

Telekommunikationsriese aus Spanien Telefónica will wohl 6.000 Stellen streichen – auch O2 betroffen?

06.10.2025

Marc Murtra (Archivbild): Der Telefónica-Geschäftsführer

Der spanische Telekommunikationsriese Telefónica plant umfassende Stellenkürzungen. Unklar ist, ob auch Stellen bei O2 in Deutschland betroffen sind.

Der spanische Telekommunikationsriese Telefónica erwägt einem Medienbericht zufolge Stellenstreichungen. Wie die spanische Wirtschaftszeitung "Expansión" am Montag berichtete, plant der Konzern den Abbau von 6.000 Arbeitsplätzen, um die Rentabilität zu steigern. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP bestätigte das Unternehmen dies zunächst nicht.

Der Konzern, der weltweit rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, hat sich bereits seit Jahresbeginn eine strategische Umstrukturierung verordnet, Fortschritte gab es zuletzt unter anderem beim Verkauf von Tochtergesellschaften in Kolumbien, Uruguay und Ecuador in Südamerika.