Telefónica: O2-Mutterkonzern will wohl 6.000 Stellen streichen

Telekommunikationsriese aus Spanien
Telefónica will wohl 6.000 Stellen streichen – auch O2 betroffen?

Von afp, t-online
Aktualisiert am 06.10.2025 - 18:29 UhrLesedauer: 1 Min.
Marc Murtra (Archivbild): Der Telefónica-Geschäftsführer spricht auf einer Bühne.
Marc Murtra (Archivbild): Der Telefónica-Geschäftsführer spricht auf einer Bühne. (Quelle: Albert Gea)
Der spanische Telekommunikationsriese Telefónica plant umfassende Stellenkürzungen. Unklar ist, ob auch Stellen bei O2 in Deutschland betroffen sind.

Der spanische Telekommunikationsriese Telefónica erwägt einem Medienbericht zufolge Stellenstreichungen. Wie die spanische Wirtschaftszeitung "Expansión" am Montag berichtete, plant der Konzern den Abbau von 6.000 Arbeitsplätzen, um die Rentabilität zu steigern. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP bestätigte das Unternehmen dies zunächst nicht.

Der Konzern, der weltweit rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, hat sich bereits seit Jahresbeginn eine strategische Umstrukturierung verordnet, Fortschritte gab es zuletzt unter anderem beim Verkauf von Tochtergesellschaften in Kolumbien, Uruguay und Ecuador in Südamerika.

Telefónica zielt darauf ab, sich künftig stärker auf die vier Hauptmärkte des Konzerns in Spanien, Deutschland, Großbritannien und Brasilien zu konzentrieren. Zu Telefónica Deutschland gehört die Marke O2. Ob bei O2 oder in Deutschland Stellen wegfallen sollen, ist nicht bekannt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
