Das Fashion-Unternehmen Store Concept aus Dortmund ist insolvent. Der Modemarke Heimatliebe droht das Aus. Über 400 Händler sind betroffen.

Die Store Concept GmbH & Co. KG aus Dortmund hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen ist insbesondere für die Modemarke Heimatliebe bekannt, die über 400 Händler in Deutschland im Sortiment führen.

Das Unternehmen entstand einst durch die Fusion der Paul + Axel Vosschulte GmbH & Co. KG und der Store Concept Ost GmbH & Co. KG. Grund für die jetzige Insolvenz sind laut dem Fachmagazin "Textilwirtschaft" pandemiebedingte Umsatzverluste und ein verändertes Konsumverhalten.