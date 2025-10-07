400 Händler betroffen Modemarke Heimatliebe meldet Insolvenz an
Das Fashion-Unternehmen Store Concept aus Dortmund ist insolvent. Der Modemarke Heimatliebe droht das Aus. Über 400 Händler sind betroffen.
Die Store Concept GmbH & Co. KG aus Dortmund hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen ist insbesondere für die Modemarke Heimatliebe bekannt, die über 400 Händler in Deutschland im Sortiment führen.
Das Unternehmen entstand einst durch die Fusion der Paul + Axel Vosschulte GmbH & Co. KG und der Store Concept Ost GmbH & Co. KG. Grund für die jetzige Insolvenz sind laut dem Fachmagazin "Textilwirtschaft" pandemiebedingte Umsatzverluste und ein verändertes Konsumverhalten.
- Autozulieferer aus Österreich insolvent: Fast 30 Millionen Euro Schulden
- Nach Pleite: Traditionsmarke Leysieffer kehrt nach Insolvenz zurück
Heimatliebe bietet seit über einem Jahrzehnt Damenmode im mittleren Preissegment an, die in Italien produziert wird. Das Label hat sich dabei vor allem durch auffällige Farben und besondere Schnittmuster einen Namen gemacht. Zudem verzichtet es seit 2016 vollständig auf Plastikbügel.
- Dieser Text wurde teilweise mit maschineller Unterstützung erstellt und redaktionell geprüft. Wir freuen uns über Hinweise an t-online@stroeer.de.