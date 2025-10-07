t-online - Nachrichten für Deutschland
Heimatliebe insolvent: Modemarke von über 400 Händlern vertrieben

400 Händler betroffen
Modemarke Heimatliebe meldet Insolvenz an

Von t-online
07.10.2025 - 08:09 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0826996830Vergrößern des Bildes
Einkauf in einem Modegeschäft (Symbolfoto): Ein unternehmen ist insolvent. (Quelle: IMAGO/ANTHONY PHOTOGRAPHY/imago)
Das Fashion-Unternehmen Store Concept aus Dortmund ist insolvent. Der Modemarke Heimatliebe droht das Aus. Über 400 Händler sind betroffen.

Die Store Concept GmbH & Co. KG aus Dortmund hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen ist insbesondere für die Modemarke Heimatliebe bekannt, die über 400 Händler in Deutschland im Sortiment führen.

Das Unternehmen entstand einst durch die Fusion der Paul + Axel Vosschulte GmbH & Co. KG und der Store Concept Ost GmbH & Co. KG. Grund für die jetzige Insolvenz sind laut dem Fachmagazin "Textilwirtschaft" pandemiebedingte Umsatzverluste und ein verändertes Konsumverhalten.

Heimatliebe bietet seit über einem Jahrzehnt Damenmode im mittleren Preissegment an, die in Italien produziert wird. Das Label hat sich dabei vor allem durch auffällige Farben und besondere Schnittmuster einen Namen gemacht. Zudem verzichtet es seit 2016 vollständig auf Plastikbügel.

