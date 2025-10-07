t-online - Nachrichten für Deutschland
Reinhold Würth: Tochter Marion des "Schraubenkönigs" gestorben

Mit 66 Jahren
Tochter von "Schraubenkönig" Würth ist tot

Von t-online
Aktualisiert am 07.10.2025 - 09:27 Uhr
imago images 118992985Vergrößern des Bildes
Marion Würth mit ihrem Vater Reinhold im Jahr 2010 (Archivbild): Die Unternehmertochter ist nun verstorben.
Der Unternehmer Reinhold Würth trauert um seine Tochter Marion. Sie ist im Alter von 66 Jahren verstorben.

Marion Würth, die älteste Tochter des Unternehmers Reinhold Würth, ist im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben. Die Todesanzeige der Familie datiert den Tod auf den 3. Oktober, wie die "Heilbronner Stimme" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet. Die genaue Todesursache wurde nicht öffentlich gemacht. Aus dem Umfeld der Familie ist laut Bericht von einem "gesundheitlichen Schicksalsschlag" die Rede.

Die Verstorbene leitete das Hofgut Hermersberg, einen landwirtschaftlichen Betrieb. Sie lebte zurückgezogen und hatte keine offizielle Rolle im operativen Geschäft des Familienunternehmens Würth inne, war aber eng mit der Unternehmensfamilie verbunden. Das Unternehmen Würth ist vor allem für sein Schraubensortiment bekannt.

Marion Würth hinterlässt zwei Söhne, die beide Führungspositionen im Konzern innehaben. Benjamin Würth hat zum 1. Januar 2025 von seinem Großvater Reinhold Würth das Amt des Vorsitzenden im Stiftungsaufsichtsrat übernommen. "Der Benjamin ist die Zukunft dieses Konzerns", sagte der 90-Jährige damals. Sebastian Würth steht dem Beirat der Würth-Gruppe vor.

