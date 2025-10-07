Mit 66 Jahren Tochter von "Schraubenkönig" Würth ist tot

Marion Würth mit ihrem Vater Reinhold im Jahr 2010 (Archivbild): Die Unternehmertochter ist nun verstorben. (Quelle: via www.imago-images.de/imago)

Der Unternehmer Reinhold Würth trauert um seine Tochter Marion. Sie ist im Alter von 66 Jahren verstorben.

Marion Würth, die älteste Tochter des Unternehmers Reinhold Würth, ist im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben. Die Todesanzeige der Familie datiert den Tod auf den 3. Oktober, wie die "Heilbronner Stimme" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet. Die genaue Todesursache wurde nicht öffentlich gemacht. Aus dem Umfeld der Familie ist laut Bericht von einem "gesundheitlichen Schicksalsschlag" die Rede.

Die Verstorbene leitete das Hofgut Hermersberg, einen landwirtschaftlichen Betrieb. Sie lebte zurückgezogen und hatte keine offizielle Rolle im operativen Geschäft des Familienunternehmens Würth inne, war aber eng mit der Unternehmensfamilie verbunden. Das Unternehmen Würth ist vor allem für sein Schraubensortiment bekannt.