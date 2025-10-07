Gegen Billig-Konkurrenz EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Von dpa
07.10.2025 - 16:22 UhrLesedauer: 1 Min.
Europa wird wohl seine Stahlzölle massiv erhöhen. Die Maßnahme soll besonders zum Schutz gegen China dienen.
Die EU-Kommission will die heimische Stahlindustrie mit einem auf 50 Prozent verdoppelten Zollsatz vor billiger Konkurrenz aus Ländern wie China schützen. Zudem soll die Menge zollfreier Importe nahezu halbiert werden, teilte der zuständige EU-Kommissar Stéphane Séjourné mit.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
ShoppingAnzeigen
Neueste Artikel
Ex-Mitarbeiter obdachlos
Mit 66 Jahren
400 Händler betroffen
Juristische Schritte gegen Musk-Statthalter?
Gremium der Wirtschaftsministerin
Telekommunikationsriese aus Spanien
Wertverlust von fast 40 Milliarden Euro
Hauptsitz in Sigmaringendorf
Steigende Kosten
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
ETFs
Indizes Europa
Indizes USA & Asien
Top Aktien