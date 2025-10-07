t-online - Nachrichten für Deutschland
Stahl: EU-Kommission will Zölle auf 50 Prozent verdoppeln

Gegen Billig-Konkurrenz
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln

Von dpa
07.10.2025 - 16:22 UhrLesedauer: 1 Min.
Europa wird wohl seine Stahlzölle massiv erhöhen. Die Maßnahme soll besonders zum Schutz gegen China dienen.

Die EU-Kommission will die heimische Stahlindustrie mit einem auf 50 Prozent verdoppelten Zollsatz vor billiger Konkurrenz aus Ländern wie China schützen. Zudem soll die Menge zollfreier Importe nahezu halbiert werden, teilte der zuständige EU-Kommissar Stéphane Séjourné mit.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
ChinaEUEU-KommissionEuropaZoll
