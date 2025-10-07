Krise im Autobauerland hält an Autozulieferer aus Remscheid meldet Insolvenz an
Der Automobilzulieferer aus Remscheid hat Insolvenz angemeldet. Was bedeutet das für die rund 500 Beschäftigten?
Winning BLW, ein Automobilzulieferer aus Remscheid, hat beim Amtsgericht Wuppertal Insolvenz beantragt. Der Betrieb wird in Eigenverwaltung fortgeführt, um eine Neuausrichtung zu ermöglichen. Rund 500 Beschäftigte in Remscheid, Duisburg und Penzberg sind betroffen, ihre Löhne sind bis Jahresende durch Insolvenzgeld gesichert.
- Radikalumbau: Bosch kürzt 13.000 weitere Stellen
- Jobabbau: Zulieferer ZF streicht allein 1.000 Stellen in Schweinfurt
Das Unternehmen begründet die Insolvenz mit der angespannten Lage auf dem Automobilmarkt, die zu einem erheblichen Umsatzrückgang geführt habe. Jan Groß, der Generalbevollmächtigte, und Jens Schmidt, der vorläufige Sachwalter, sind mit der Sanierung betraut. Der Betrieb soll ohne Einschränkungen weiterlaufen.
Die Zukunft der zweiten Gesellschaft, Winning BLW Management GmbH, ist unklar. Dort sind etwa 400 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Entwicklungen und mögliche Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation werden in den kommenden Wochen erwartet.
- faz.net: "Automobilzulieferer aus Remscheid insolvent"
- Dieser Text wurde teilweise mit maschineller Unterstützung erstellt und redaktionell geprüft. Wir freuen uns über Hinweise an t-online@stroeer.de.