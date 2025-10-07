Prime Day: Die besten Deals im Liveticker

Krise im Autobauerland hält an Autozulieferer aus Remscheid meldet Insolvenz an

Von t-online 07.10.2025 - 17:42 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Winning BLW Gmbh möchte sich in Eigenverwaltung sanieren. (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-bilder)

Der Automobilzulieferer aus Remscheid hat Insolvenz angemeldet. Was bedeutet das für die rund 500 Beschäftigten?

Winning BLW, ein Automobilzulieferer aus Remscheid, hat beim Amtsgericht Wuppertal Insolvenz beantragt. Der Betrieb wird in Eigenverwaltung fortgeführt, um eine Neuausrichtung zu ermöglichen. Rund 500 Beschäftigte in Remscheid, Duisburg und Penzberg sind betroffen, ihre Löhne sind bis Jahresende durch Insolvenzgeld gesichert.

Das Unternehmen begründet die Insolvenz mit der angespannten Lage auf dem Automobilmarkt, die zu einem erheblichen Umsatzrückgang geführt habe. Jan Groß, der Generalbevollmächtigte, und Jens Schmidt, der vorläufige Sachwalter, sind mit der Sanierung betraut. Der Betrieb soll ohne Einschränkungen weiterlaufen.