Autozulieferer insolvent: Winning BLW aus Remscheid meldet Insolvenz an

Krise im Autobauerland hält an
Autozulieferer aus Remscheid meldet Insolvenz an

Von t-online
07.10.2025 - 17:42 UhrLesedauer: 1 Min.
InsolvenzverfahrenVergrößern des Bildes
Die Winning BLW Gmbh möchte sich in Eigenverwaltung sanieren. (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-bilder)
Der Automobilzulieferer aus Remscheid hat Insolvenz angemeldet. Was bedeutet das für die rund 500 Beschäftigten?

Winning BLW, ein Automobilzulieferer aus Remscheid, hat beim Amtsgericht Wuppertal Insolvenz beantragt. Der Betrieb wird in Eigenverwaltung fortgeführt, um eine Neuausrichtung zu ermöglichen. Rund 500 Beschäftigte in Remscheid, Duisburg und Penzberg sind betroffen, ihre Löhne sind bis Jahresende durch Insolvenzgeld gesichert.

Das Unternehmen begründet die Insolvenz mit der angespannten Lage auf dem Automobilmarkt, die zu einem erheblichen Umsatzrückgang geführt habe. Jan Groß, der Generalbevollmächtigte, und Jens Schmidt, der vorläufige Sachwalter, sind mit der Sanierung betraut. Der Betrieb soll ohne Einschränkungen weiterlaufen.

Die Zukunft der zweiten Gesellschaft, Winning BLW Management GmbH, ist unklar. Dort sind etwa 400 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Entwicklungen und mögliche Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation werden in den kommenden Wochen erwartet.

Verwendete Quellen
Themen
DuisburgInsolvenzRemscheid
