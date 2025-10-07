t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Insolvenz: Windpark-Unternehmen Eno Energy ist insolvent

DAX
24.385,78(+0,03%)
Gold
3.984,85 USD(+0,60%)
Bitcoin
103.923,61 EUR(-2,56%)
Öl Brent
65,52 USD(+1,80%)

Rostock
Windkraftunternehmen eno energy meldet Insolvenz an

Von t-online, dpa
07.10.2025 - 18:43 UhrLesedauer: 1 Min.
Windkraft in SachsenVergrößern des Bildes
Ein Windpark (Archivbild): Eno Energy kam zuletzt ein wichtiger Lieferant abhanden, so rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen. (Quelle: Jan Woitas/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Das Windkraftunternehmen eno energy aus Rostock hat Insolvenz angemeldet. Liquiditätsengpässe und Lieferverträge belasten die Firma.

Das Windkraftunternehmen eno energy GmbH aus Rostock hat Insolvenz angemeldet. Nach Angaben des Unternehmens hat das Amtsgericht Rostock den Hamburger Anwalt Christoph Morgen zum vorläufigen Insolvenzverwalter ernannt.

Loading...

Eno energy entwickelt und verkauft Windparks und beschäftigt etwa 280 Mitarbeiter. Unternehmenssprecher Patrick Rudolf erklärte, dass Liquiditätsengpässe und gekündigte Lieferverträge die finanzielle Lage verschärft haben. Der Wettbewerb habe die Preise belastet. Ein wichtiger Zulieferer habe die Verträge für Rotorblätter gekündigt, was das Unternehmen zwinge, Projekte umzuplanen.

Rudolf äußerte, dass das Unternehmen trotz der Insolvenz im Geschäft bleiben werde. Die Firma verfüge über eine Projektpipeline von einem Gigawatt, wovon 400 Megawatt genehmigt seien.

Weitere Angaben machte das Unternehmen nicht.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
InsolvenzRostock
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom