Rostock Windkraftunternehmen eno energy meldet Insolvenz an

Von t-online , dpa 07.10.2025 - 18:43 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Windpark (Archivbild): Eno Energy kam zuletzt ein wichtiger Lieferant abhanden, so rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen. (Quelle: Jan Woitas/dpa/dpa-bilder)

Das Windkraftunternehmen eno energy aus Rostock hat Insolvenz angemeldet. Liquiditätsengpässe und Lieferverträge belasten die Firma.

Das Windkraftunternehmen eno energy GmbH aus Rostock hat Insolvenz angemeldet. Nach Angaben des Unternehmens hat das Amtsgericht Rostock den Hamburger Anwalt Christoph Morgen zum vorläufigen Insolvenzverwalter ernannt.

Eno energy entwickelt und verkauft Windparks und beschäftigt etwa 280 Mitarbeiter. Unternehmenssprecher Patrick Rudolf erklärte, dass Liquiditätsengpässe und gekündigte Lieferverträge die finanzielle Lage verschärft haben. Der Wettbewerb habe die Preise belastet. Ein wichtiger Zulieferer habe die Verträge für Rotorblätter gekündigt, was das Unternehmen zwinge, Projekte umzuplanen.

Rudolf äußerte, dass das Unternehmen trotz der Insolvenz im Geschäft bleiben werde. Die Firma verfüge über eine Projektpipeline von einem Gigawatt, wovon 400 Megawatt genehmigt seien.