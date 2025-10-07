Krise im Autobauerland Mercedes setzt fast zehn Prozent weniger Autos ab

Mercedes-Benz steuert weiter in die Krise. (Archivbild) (Quelle: Sven Hoppe/dpa/dpa-bilder)

Autobauer Mercedes findet keinen Ausweg aus dem Absatzrückgang. Vor allem in China geht für die Luxusmarke nichts mehr. BMW hingegen setzt ein Zeichen.

Die anhaltende Absatzflaute in China setzt den deutschen Autobauern Mercedes-Benz und BMW zu. Beide Unternehmen verkauften in den ersten neun Monaten auf dem größten Automarkt der Welt deutlich weniger Autos als im Vorjahreszeitraum. Doch während bei BMW bessere Geschäfte in Europa und Amerika den Rückgang in dem wichtigsten asiatischen Markt mehr als wettmachten, ging es für Mercedes weltweit abwärts. Mit 1,6 Millionen Autos verkauften die Stuttgarter seit Jahresbeginn neun Prozent weniger Fahrzeuge als vor Jahresfrist.

Für das dritte Quartal meldeten die Schwaben einen Absatzrückgang um zwölf Prozent auf 441.500 Fahrzeuge. Neben der Flaute in China spielte dabei auch ein Rückgang in den USA eine Rolle. Im April hatte die US-Regierung den Importzoll für Autos um 25 Prozent auf 27,5 Prozent erhöht. Seit August gelten 15 Prozent.

Die Krise im deutschen Autobau hat längst auch Zulieferer erfasst. Zuletzt kündigte Bosch den Abbau weiterer 13.000 Stellen an. Der Remscheider Autozulieferer Winning BLW meldete Anfang Oktober Insolvenz an.

Krise vor allem auf dem Markt in China

Die deutschen Autobauer haben den Trend zum E-Auto verpasst. Vor allem auf dem wichtigen Absatzmarkt China. Das Land wird für Mercedes zum Bremsklotz. Seit Jahresbeginn brach der Mercedes-Absatz dort um 18 Prozent ein, für das dritte Quartal meldeten die Stuttgarter sogar einen Rückgang um mehr als ein Viertel. Die Marke fokussiere sich in China weiter auf langfristigen Werterhalt für die Kunden, erklärte Vertriebschef Mathias Geisen. Das heißt, trotz des scharfen Wettbewerbs senkt Mercedes-Benz dort nicht die Preise.

Die deutschen Autobauer leiden in China schon länger unter der anhaltenden Krise. Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt, lassen viele Chinesen vor dem Kauf eines teuren Neuwagens "Made in Germany" zurückschrecken. Bei Elektroautos verlieren sie zudem massiv Marktanteile an neue chinesische Konkurrenten. Längst rufen sogar die Grünen-Politiker Winfried Kretschmann und Cem Özdemir nach einem Stopp des Verbrenner-Aus.