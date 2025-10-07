Er schrieb Kaufhaus-Geschichte Der frühere Karstadt-Chef Wolfgang Urban ist tot

07.10.2025

Wolfgang Urban (r) und seine Lebensgefährtin, die achtfache Dressur-Olympiasiegerin Isabell Uphoff, auf ihrem Gestüt in Rheinberg am Niederrhein. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON/imago)

Der ehemalige Metro- und Karstadt-Chef Wolfgang Urban ist tot. Er wurde 80 Jahre alt. Er stand an der Seite einer erfolgreichen Olympia-Reiterin.

Kaufhaus-König Wolfgang Urban ist im Alter von 80 Jahren zu Wochenbeginn gestorben. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin, die achtfache Dressur-Olympiasiegerin Nicole Uphoff, sowie einen gemeinsamen Sohn. Er stand an der Spitze von Kaufhof, Metro sowie Karstadt und schrieb bundesdeutsche Wirtschaftsgeschichte.

So liest sich sein Leben wie ein Rückblick auf die große Ära der Kaufhäuser in Deutschlands Innenstädten. Und längst versunkene Zeiten. Im Herbst 2000 etwa, da hatte Urban, gerade die Führung des kriselnden Kaufhauskonzerns Karstadt übernommen, unterzeichnete er ein Versprechen. Innerhalb von nur drei Jahren sollte er das Ergebnis des Unternehmens verdreifachen. So wollte es die sagenumwobene Konzern-Chefin Madeleine Schickedanz.

Die Zeiten waren andere damals, die Währung noch D-Mark. Und ins aufkommende Internet kam man nur über ein knisterndes Modem in der Telefonleitung. Nur eines zeichnete sich schon damals ab: Das klassische Kaufhaus steckte in der Krise. So kam es, wie es kommen musste. Im Mai 2004 musste Wolfang Urban bei Karstadt gehen.

Dabei war Urban ein Kind des Einzelhandels. Seine Karriere startete er 1973 als kaufmännischer Angestellter bei der Kaufhof Holding. Noch ein alter Veteran der bundesdeutschen Kaufhauslandschaft. Im Kölner Konzern machte er rasch Karriere. 1995 wurde Urban Vorstandssprecher der Kaufhof Holding. Schon ein Jahr später wechselte er an die Spitze des Metro Konzerns.

Urban galt als emsiger Arbeiter, ohne Ruhe und Unterlass. "Das Wort Freizeit kennt Urban nur vom Hörensagen. In den Urlaub muss er fast geprügelt werden. Freiwillig zwackt er seinem Terminkalender allenfalls ein paar Tage zum Golfen ab. Zwischen den Löchern redet er auch wieder am liebsten übers Geschäft", wusste das "Manager-Magazin" 2002 zu berichten.