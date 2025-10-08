Rekordrally Goldpreis knackt erstmals markante Marke

Von dpa Aktualisiert am 08.10.2025 - 08:52 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Goldpreis auf Rekordhoch (Symbolbild): Seit Ende 2024 verteuerte sich das Edelmetall um mehr als 50 Prozent. (Quelle: Uli Deck/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Goldpreis klettert weiter in die Höhe. Inzwischen liegt der Preis für eine Unze bei über 4.000 US-Dollar. Damit sticht das Edelmetall andere beliebte Anlageklassen aus.

Gold hat im Zuge seiner seit Wochen und Monaten anhaltenden Rekordrally eine weitere markante Marke geknackt. In der Nacht auf Mittwoch kostete eine Unze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls erstmals mehr als 4.000 US-Dollar. Im frühen Handel kletterte der Goldpreis um bis zu 1,1 Prozent auf etwas mehr als 4.029 US-Dollar und erreichte damit ein weiteres Rekordhoch. Es ist bereits das sechste seit Montag vor einer Woche – also in acht Handelstagen.

Loading...

Seit Ende 2024 verteuerte sich das Edelmetall bereits um rund 53 Prozent und steuert auf den höchsten Anstieg in einem Jahr seit 1979 zu. Es schnitt damit zudem im laufenden Jahr deutlich besser ab als viele andere Anlageklassen. Gold gilt bei vielen Investoren als sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten sowie bei einer hohen Verschuldung von Staaten.

Innerhalb seines Höhenflugs war der Goldpreis im März 2025 erstmals mehr als 3.000 Dollar wert. Damit übersprang das Edelmetall in diesem Jahr gleich zwei Tausender-Marken. Der Anstieg über die 2000-Dollar-Schwelle erfolgte 2020 im Zuge der wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Pandemie. Noch länger liegt der Sprung über die 1.000 Dollar zurück. Dieser gelang 2009 – also kurz nach der Weltfinanzkrise.

Das sind mögliche Gründe für den Preisanstieg

Viele Experten führten den starken Anstieg seit eineinhalb Wochen um rund 270 Dollar oder sieben Prozent auf die teilweise Schließung der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") in den Vereinigten Staaten zurück. Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank hält dies jedoch nicht für den ausschlaggebenden Grund, da sich die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank dadurch nicht verändert hätten.

"Vielmehr liegt es nahe, dass politische, und damit zum Teil einhergehend, fiskalische Risiken zuletzt wieder verstärkt für Unsicherheit sorgen", hieß es in ihrem Kommentar vom Dienstag. Sie verweist auf die Rücktritte der Premierminister in Frankreich und in Japan. "Eine nennenswerte Konsolidierung der Haushalte wird in beiden Fällen in Zweifel gezogen."

Gold sticht Bitcoin aus