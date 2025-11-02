Innovationen im Rüstungssektor "Deutschland muss da etwas nationalistischer denken"
Deutschland ist immer noch ein Innovationsstandort. Kleine Firmen kämpfen weniger mit kreativen Prozessen als mit der Bürokratie. Ein Gründer aus der Verteidigungsbranche erzählt.
Irgendwo im dichten Gras liegt eine russische Antipanzermine. Wer die Mine des Typs TM-62M berührt, kann 7,5 Kilogramm Sprengstoff in ihrem Innern zur Explosion bringen. Eine solche Menge kann ein gepanzertes Fahrzeug zerstören und alle Insassen töten.
Um genau das frühzeitig zu verhindern, lässt Ken La-Ramée eine Kameradrohne über der Wiese aufsteigen. Was sie aufzeichnet, bekommt der 45-Jährige als Livebild direkt auf den Controller gespielt, mit dem er das Fluggerät kontrolliert. Als die Panzermine ins Sichtfeld der Drohnenkamera gerät, passiert etwas auf La-Ramées Bildschirm: Eine von ihm entwickelte Software erkennt die Position und den genauen Typ der Antipanzermine und markiert sie samt ihrem Gefahrenradius auf einer Karte der Umgebung.
Das Programm, das Ken La-Ramée programmiert hat und mit etwa zehn weiteren Mitarbeitern im thüringischen Dorf Tautenhain stetig weiterentwickelt, heißt Safetrek.ai. Es soll die Bewegung in Kampfgebieten revolutionieren, für Militäreinheiten, aber auch für Zivilisten. Es ist das erste Programm weltweit mit einer solchen Bandbreite an Funktionen, die im Kampfgebiet über Leben und Tod entscheiden können. Kurzum: Safetrek.ai ist Innovation "Made in Germany". Außerdem schafft es derzeit kein anderes Programm, alle möglichen Kampfmittel mit einer solchen Präzision zu identifizieren und ihren Nutzern konkrete Anweisungen zum Umgang mit ihnen zu geben.
Immer wieder beklagen Fachleute, genau diese Innovationskraft fehle hierzulande. Glaubt man dem Innovationsindikator, der vom Verband der Deutschen Industrie zusammen mit dem Fraunhofer-Institut und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung herausgebracht wird, wird Deutschland für Gründer immer unattraktiver. Im vergangenen Jahr lag Deutschland in der weltweiten Rangliste auf Platz 12, Tendenz fallend.
Doch insbesondere im wichtigen Verteidigungssektor scheint die fehlende Innovationskraft nicht das zentrale Problem zu sein, sondern die bürokratischen Hürden, mit denen junge Unternehmer zu kämpfen haben.
Innovation auf einem früheren Stasi-Gelände
In Tautenhain hat Ken La-Ramée mit Safetrek.ai eine ehemalige Liegenschaft des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit bezogen. Auf dem großen Gelände gibt es eine Wiese, einige Teile des Grundstücks liegen im Wald. Die perfekte Umgebung also, um der Künstlichen Intelligenz beizubringen, Kampfmittel auch dann zu erkennen, wenn sie teilweise von Blättern, Gras oder Baumkronen verdeckt sind.
Die App funktioniert im Prinzip wie bekannte Pflanzen- oder Gesundheits-Apps: Ein Nutzer fotografiert ein verdächtiges Objekt – etwa eine mutmaßliche Mine – und lässt es von der integrierten KI analysieren. "So wie eine Pflanzen-App erkennt, ob ein Kaktus zu wenig Licht bekommt, erkennt unsere Software anhand des Bildes, um welche Art von Kampfmittel es sich handeln könnte", erklärt Geschäftsführer Ken La-Ramée im Gespräch mit t-online.
Die KI nutzt dazu ein neuronales Netz, das mit Tausenden Bildern unterschiedlicher Munitionstypen trainiert wird. Anhand typischer Merkmale wie Form, Farbe oder Zünderbestandteile vergleicht die App das Bild mit der Datenbank und gibt eine Einschätzung ab – samt Gefahrenhinweis, Radius und Handlungsempfehlung. Die Informationen unterscheiden sich je nach Nutzer: Während Zivilisten oder einfache Soldaten vor allem gewarnt und auf Abstand gehalten werden sollen, erhalten Kampfmittelbeseitiger detaillierte technische Angaben und konkrete Hinweise zur Entschärfung.
"Legen systematisch Datenbanken an"
Laut La-Ramée verfolgt das Unternehmen dabei einen ganzheitlichen Ansatz: Ziel sei nicht nur die kurzfristige Gefahrenvermeidung, sondern die nachhaltige Dokumentation und Aufklärung. "Wir erkennen nicht nur, wir legen auch systematisch Datenbanken an. So können Kampfmittelbeseitiger später fundiert entscheiden, wie sie vorgehen – und ob neue Minen oder IEDs hinzugekommen sind."
Die Software kann sowohl mobil durch Menschen als auch durch Drohnen oder Robotersysteme eingesetzt werden. Wird ein Objekt identifiziert, wird es mit einem Viereck, einer sogenannten Bounding Box, auf dem eingesendeten Foto markiert. Die App zeigt dann Primärinformationen wie Sprengradius und Auslösemechanismus, aber auch Handlungsoptionen wie Neutralisierung oder vollständige Beseitigung auf – etwa durch eine kontrollierte Sprengung. Dabei hilft den Safetrek-Nutzern auch eine in die App integrierte Chat-Funktion, durch die sie mit Experten kommunizieren können.
Firmengründer ist ehemaliger Elitesoldat
Das Interesse La-Ramées an der Kampfmittelbeseitigung kommt nicht von ungefähr: Über zwölf Jahre diente der 45-Jährige als spezialisierter Waffentaucher bei der Marine, absolvierte dabei Einsätze in der Kampfmittelbeseitigung, sowohl im Wasser als auch an Land.
Nach seiner aktiven Zeit bei der Bundeswehr war La-Ramée als Berater im Bereich der Kampfmittelräumung für Organisationen wie die Vereinten Nationen tätig. Seine Erfahrungen aus den Einsätzen waren für ihn Motivation, um mit Safetrek die Software zu empfehlen, die ihm persönlich geholfen hätte.
La-Ramée: Kein positiver Wendepunkt im Gespräch mit der Politik
Bei der Weiterentwicklung seiner Firma stößt La-Ramée allerdings an die Grenzen der deutschen Bürokratie, wie er erzählt. Obwohl er schon in Kontakt mit großen deutschen Rüstungskonzernen stehe und auch die Bundeswehr am System interessiert sei, stehe er immer noch vor massiven Hindernissen, insbesondere wenn es um die Beschaffungspolitik des Bundes gehe – denn Safetrek fällt in den Bereich der Verteidigung und damit auch in den sicherheitskritischen Bereich.
"Wir haben trotz vieler Gespräche mit der Politik noch keinen positiven Wendepunkt erlebt", sagt La-Ramée. "Das läuft oft ins Leere, Gespräche mit anderen Nato-Staaten sind da meist zielführender". Als Grund dafür macht er zu wenig Praxisbezug aus – und fehlende Strukturen, um kleine Hightech-Firmen zu fördern. "Wir sind zu kleinkönnen nicht laut genug schreien, um auf Fähigkeitslücken hinzuweisen – und passen nicht in das klassische Schema der Vergabe", erklärt der Gründer.
Rüstungsverband: Start-ups haben es schwer
Wie schwer der Weg für junge Unternehmen in der Rüstungsindustrie ist, weiß auch Hans Christoph Atzpodien. Der 70-Jährige ist Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV). "Gerade für Start-ups ist es eine große Herausforderung, das sogenannte Tal des Todes zu überwinden." Damit meint er die Phase zwischen der Gründungsidee und dem Moment, in dem ein marktfähiges Produkt entsteht, das Einnahmen generiert.
Insbesondere im direkten Geschäft mit der Bundeswehr gebe es zahlreiche Prüf- und Zulassungsverfahren, die junge Unternehmen durchlaufen müssten, um die notwendigen Qualifizierungen und Zertifizierungen zu bekommen, erklärt Atzpodien. "Das erfordert einen langen Atem und viel Durchhaltevermögen".
Dabei seien insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen besonders wichtig für den deutschen Rüstungssektor. "In vielen Bereichen sind sie die Innovationstreiber", sagte der BDSV-Chef. Um diese Unternehmen zu unterstützen, habe die Bundesregierung mit dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und dem sich im Aufbau befindenden Innovationszentrum der Bundeswehr zwei Möglichkeiten für junge Unternehmen geschaffen, "um das 'Tal des Todes' schneller zu überwinden". Beide Einrichtungen sollen Unternehmen etwa bei der Sicherung von Zwischenfinanzierungen unterstützen. "Sie leisten insgesamt einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Förderung von Innovationen, davon bin ich überzeugt", sagt Atzpodien.
Innovationsstau stellt kleine Unternehmen vor Probleme
Ken La-Ramée klingt weniger optimistisch als der BDSV-Chef. Förderentscheidungen würden oft von Personen getroffen, "die der KI grundsätzlich kritisch gegenüberstehen" – oder durch langwierige Genehmigungswege ausgebremst. Die Folge sei ein Innovationsstau. Der Rüstungsindustrie fehle es nicht an Ideen, sondern der Verteidigungsbeschaffung an Mut und Vertrauen und Tempo, worin sie sich deutlich von den USA unterscheide.
Besonders kritisch sieht er den Umgang mit dem vielbeschworenen "Sondervermögen" der Bundeswehr. "Wir haben von diesen Mitteln noch nichts gesehen", sagt er. Zwar seien politische Signale wie die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz wichtig gewesen, doch die Wirkung bleibe aus. "Wir werden zwar gehört – aber am Ende versickern die Informationen. Die Tagesagenda ändert sich, ein anderes Thema wird aktuell, und unsere Anliegen verschwinden wieder."
Verbandschef fordert Innovationsfonds für Verteidigung
Hans Christoph Atzpodien vom BDSV glaubt, dass La-Ramées Kritik an diesem Punkt das Ziel verfehlt. "Die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen waren von Anfang an dafür vorgesehen, große, zuvor aufgeschobene Beschaffungsvorhaben zu finanzieren und bestehende Fähigkeitslücken der Bundeswehr zu schließen", erklärt er. Für kleine Unternehmen sei kein Sonderbudget vorgesehen. Das sagt auch das Beschaffungsamt der Bundeswehr: "Die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen (...) sind zum Jahresende 2024 praktisch vollständig in Verträge mit der wehrtechnischen Industrie gebunden", erklärte es in einer Mitteilung im vergangenen Dezember.
Der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes sieht allerdings eine andere Möglichkeit, um kleinen Unternehmen unter die Arme zu greifen: "Ein Innovationsfonds für Verteidigungstechnologien wäre eine vielversprechende Möglichkeit, Unternehmen in Deutschland gezielt zu unterstützen und zu fördern", erklärt Atzpodien. Auch der Finanzsektor sei mittlerweile bereit, Unternehmen im Rüstungsbereich aktiv zu unterstützen.
Auf t-online-Anfrage wollten sich weder das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie noch das Bundesverteidigungsministerium zur Frage äußern, wie die Bundesregierung kleine und mittelständische Unternehmen in den Bereichen Rüstung und Verteidigung bei der Finanzierung ihrer Projekte unterstützen will.
La-Ramée wünscht sich indes mehr Verständnis für die Belange der Start-up Szene kleiner Rüstungsunternehmen. "Wir brauchen in Deutschland ein größeres Bewusstsein für die Relevanz von Verteidigungs- und Sicherheitstechnik", erklärt er. In Deutschland gebe es immer noch viel Wissen und gute Ingenieure, die Innovation vorantreiben können. "Wir müssen da offen gesagt etwas nationalistischer denken", führt der Ex-Soldat weiter aus. "Die Bundeswehr muss Innovation primär in Deutschland einkaufen – wir sind bereits von China und den USA abhängig, wir sollten die Voraussetzungen dafür schaffen, das zu ändern.”
