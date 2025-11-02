La-Ramée: Kein positiver Wendepunkt im Gespräch mit der Politik

Bei der Weiterentwicklung seiner Firma stößt La-Ramée allerdings an die Grenzen der deutschen Bürokratie, wie er erzählt. Obwohl er schon in Kontakt mit großen deutschen Rüstungskonzernen stehe und auch die Bundeswehr am System interessiert sei, stehe er immer noch vor massiven Hindernissen, insbesondere wenn es um die Beschaffungspolitik des Bundes gehe – denn Safetrek fällt in den Bereich der Verteidigung und damit auch in den sicherheitskritischen Bereich.

"Wir haben trotz vieler Gespräche mit der Politik noch keinen positiven Wendepunkt erlebt", sagt La-Ramée. "Das läuft oft ins Leere, Gespräche mit anderen Nato-Staaten sind da meist zielführender". Als Grund dafür macht er zu wenig Praxisbezug aus – und fehlende Strukturen, um kleine Hightech-Firmen zu fördern. "Wir sind zu kleinkönnen nicht laut genug schreien, um auf Fähigkeitslücken hinzuweisen – und passen nicht in das klassische Schema der Vergabe", erklärt der Gründer.

Rüstungsverband: Start-ups haben es schwer

Wie schwer der Weg für junge Unternehmen in der Rüstungsindustrie ist, weiß auch Hans Christoph Atzpodien. Der 70-Jährige ist Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV). "Gerade für Start-ups ist es eine große Herausforderung, das sogenannte Tal des Todes zu überwinden." Damit meint er die Phase zwischen der Gründungsidee und dem Moment, in dem ein marktfähiges Produkt entsteht, das Einnahmen generiert.

Insbesondere im direkten Geschäft mit der Bundeswehr gebe es zahlreiche Prüf- und Zulassungsverfahren, die junge Unternehmen durchlaufen müssten, um die notwendigen Qualifizierungen und Zertifizierungen zu bekommen, erklärt Atzpodien. "Das erfordert einen langen Atem und viel Durchhaltevermögen".

Dabei seien insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen besonders wichtig für den deutschen Rüstungssektor. "In vielen Bereichen sind sie die Innovationstreiber", sagte der BDSV-Chef. Um diese Unternehmen zu unterstützen, habe die Bundesregierung mit dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und dem sich im Aufbau befindenden Innovationszentrum der Bundeswehr zwei Möglichkeiten für junge Unternehmen geschaffen, "um das 'Tal des Todes' schneller zu überwinden". Beide Einrichtungen sollen Unternehmen etwa bei der Sicherung von Zwischenfinanzierungen unterstützen. "Sie leisten insgesamt einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Förderung von Innovationen, davon bin ich überzeugt", sagt Atzpodien.

Innovationsstau stellt kleine Unternehmen vor Probleme