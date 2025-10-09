Autoindustrie im Kanzleramt "Am besten wäre es, den Gipfel ausfallen zu lassen"

Von Jakob Hartung 09.10.2025 - 08:04 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Friedrich Merz auf der IAA (Archivbild): Der Kanzler lädt die Branche zum Autogipfel ein. (Quelle: Sven Hoppe/dpa/dpa-bilder)

Politik, Hersteller und Gewerkschaften treffen sich zum Autogipfel im Kanzleramt. Doch Experten sehen den unaufhaltsamen Abstieg der Branche.

Kaum ein industriepolitisches Thema hat die Politik zuletzt so intensiv beschäftigt wie das geplante Aus für neue Verbrennerautos ab 2035. Die Regulierung aus der Europäischen Union bedrohe die hiesige Industrie, fürchten Branchenvertreter. Und der geht es ohnehin schon schlecht.

Am Donnerstag will Friedrich Merz im Kanzleramt zeigen, dass die Bundesregierung die Lage der Branche ernst nimmt. Vertreter der Autoindustrie, der Bundesländer und der Gewerkschaften treffen sich mit dem Kanzler zum Autogipfel. Die IG Metall stellte im Vorhinein klar, dass es nicht bei einem reinen Austausch bleiben dürfe, sondern konkrete Ergebnisse und Verabredungen herauskommen müssten. "Das erwarten die Beschäftigten jetzt", sagte ein Gewerkschaftssprecher.

Im Zentrum steht die Frage, wie die deutschen Hersteller wieder wettbewerbsfähig werden können. Für die Branchenvertreter ist klar, dass die Schwarz-Rote Koalition ihnen dabei unter die Arme greifen muss. Doch es ist fraglich, ob die Bundesregierung den Abwärtstrend der Hersteller und Zulieferer noch umkehren kann.

"C-Probleme" statt Standortnachteile

Wie ernst die Lage ist, zeigen neue Zahlen zur Industrieproduktion: Im August sank sie um 5,6 Prozent – in der Autoindustrie brach sie um drastische 18,5 Prozent ein. Das Statistische Bundesamt erklärte, der starke Einbruch gehe auch auf Werksferien und Produktionsumstellungen zurück. Doch Experten sehen tiefere Probleme. Der Ökonom Ferdinand Dudenhöffer meint: "Die Produktionszahlen werden weiter sinken, das ist kein Einmaleffekt."

Der Direktor des Center Automotive Research (CAR) sieht deshalb wenig Sinn in dem Treffen: "Am besten wäre es, den Gipfel ausfallen zu lassen. Was da herauskommt, ist nicht zu gebrauchen", so Dudenhöffer. Die Politik beschäftige sich mit "C-Problemen", anstatt endlich die zentralen Standortnachteile anzugehen.

Dudenhöffer sieht zwei zentrale Hürden: "Die Lohnnebenkosten sind zu hoch und die Energiekosten auch", sagt er. Außerdem würden Regulierung und Bürokratie Innovationen erschweren. "Um die wichtigen Themen drücken sich Merz und seine Regierung herum", kritisiert Dudenhöffer.

So will die Politik der Branche helfen

Die deutsche Autoindustrie war einst weltweiter Vorreiter. Doch dann wanderte erst die Produktion in andere Länder ab, in denen günstiger produziert wird – und inzwischen kommen auch die Innovationen aus dem Ausland. Inzwischen haben die Hersteller zunehmend Probleme, ihre Autos zu verkaufen. Die Folge: Immer mehr Unternehmen bauen Arbeitsplätze in Deutschland ab.