Vermögen von fast 50 Milliarden Euro Neue Liste: Dieser Supermarkt-Patriarch ist der reichste Deutsche

Von afp Aktualisiert am 08.10.2025 - 18:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Aldi Süd und Lidl: Die Magnaten hinter den Supermarktketten gehören zu den reichsten Deutschen. (Quelle: IMAGO/Michael Nguyen)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Gründer von Lidl und Kaufland führt erneut die Liste der reichsten Deutschen an. Sein Vermögen stieg auf 46,5 Milliarden Euro.

Der Gründer der Supermärkte Lidl und Kaufland, Dieter Schwarz, ist wieder der reichste Deutsche. Der 86-Jährige behauptete mit einem Vermögen von 46,5 Milliarden Euro den ersten Platz auf der am Mittwoch veröffentlichten Liste der 500 reichsten Deutschen des "Manager Magazins". Bereits im vergangenen Jahr hatte Schwarz die Liste mit einem geschätzten Vermögen von 43,7 Milliarden Euro angeführt.

Loading...

Hinter dem Lidl-Gründer folgen auf der Liste die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt mit einem geschätzten Vermögen von 36,1 Milliarden Euro. Schwarz hatte Klatten und Quandt im vergangenen Jahr – sowie schon einmal im Jahr 2022 – vom ersten Platz der 500 reichsten Deutschen verdrängt.

Merck-Familie fällt auf vierten Platz

Die Familien Albrecht und Heister, die den Discounter Aldi Süd kontrollieren, rangieren mit einem geschätzten Vermögen von 27,7 Milliarden Euro auf dem dritten Platz. Die Familie Merck des gleichnamigen Pharma- und Chemiekonzerns, die in den vergangenen Jahren auf Platz drei lag, rutsche in diesem Jahr auf Platz vier der Liste ab.

Das Magazin veröffentlichte die Liste bereits zum 25. Mal. Seit 2001 hat sich nach den Angaben des Magazins das Gesamtvermögen der vermögendsten 100 Deutschen von 263 Milliarden Euro auf 758 Milliarden Euro knapp verdreifacht. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich im selben Zeitraum lediglich verdoppelt.