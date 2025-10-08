t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Brandenburg: KFC wirft deutsche Lieferanten wegen Tierwohlverstößen raus

DAX
24.597,13(+0,87%)
Gold
4.044,80 USD(+1,53%)
Bitcoin
106.151,27 EUR(+1,33%)
Öl Brent
65,73 USD(+0,32%)

"Enge, Dreck und Leid" für die Tiere
KFC beendet Zusammenarbeit mit mehreren deutschen Zulieferern

Von dpa
08.10.2025 - 21:20 UhrLesedauer: 2 Min.
Hühner in einem Hof in Niedersachsen (Archivbild): Auch ein Tierwohl-Siegel steht in der Kritik.Vergrößern des Bildes
Hühner in einem Hof in Niedersachsen (Archivbild): Auch ein Tierwohl-Siegel steht in der Kritik. (Quelle: Julian Stratenschulte)
News folgen

Gegen mehrere Hähnchenmastbetriebe in Brandenburg wird wegen Tierschutzverstößen ermittelt. Deren Fleisch lieferte auch an KFC, die nun reagieren.

Gegen drei Hähnchenmastbetriebe in Brandenburg ermitteln Staatsanwaltschaften wegen Verstößen gegen den Tierschutz. Ihr Fleisch ging auch an die Fast-Food-Kette KFC. Das Besondere: Die in Verdacht stehenden Betriebe haben sich der Initiative Tierwohl angeschlossen, die nun nach eigenen Aussagen Sanktionen prüft.

Loading...

Das Unternehmen KFC, das mit hohen Standards beim Tierschutz wirbt, beendete die Zusammenarbeit und teilte mit: "Diese Betriebe wurden sofort ausgelistet (...)." Während Tierschützer den Sinn von Tierwohl-Siegeln infrage stellen, spricht die Initiative Tierwohl – ein Zusammenschluss aus Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Lebensmittelhandel – von Einzelfällen.

Geflügelfleisch wird in Deutschland immer beliebter. Der rechnerische Pro-Kopf-Verbrauch ist 2024 im Jahresvergleich um knapp 4 Prozent auf durchschnittlich 13,6 Kilogramm gestiegen.

Videos aus der Hähnchenmast

Die Verdachtsfälle wurden durch Videomaterial der Tierrechtsorganisation Aninova ausgelöst, die sich gegen Massentierhaltung einsetzt und gravierende Missstände in den Betrieben anprangert. Es geht um Anlagen in den Landkreisen Oder-Spree, Oberhavel und Prignitz.

Aninova kritisiert etwa "Enge, Dreck und Leid". Kranke und verletzte Tiere würden in den Mastanlagen sich selbst überlassen, teils auf engstem Raum und mit baulichen Mängeln. Auch tote Tiere seien darunter gewesen. Die Masthähnchen gingen an die Plukon Food Group, die unter anderem Geflügelfleisch-Produkte anbietet und auch die Fast-Food-Kette KCF beliefert.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin bestätigte zwei Ermittlungsverfahren aufgrund von Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Auch die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) ermittelt. Aninova hatte vor Monaten auch in Niedersachsen Missstände in einer großen Hähnchenmastanlage angeprangert.

KFC und Plukon kündigen Konsequenzen an

Die Fast-Food-Kette KFC teilte mit, die geschilderten Missstände seien "inakzeptabel" und verstießen gegen die Standards des Unternehmens im Bereich Tierwohl. Nach Einschätzung von Plukon stammt weniger als ein Prozent des gesamten Hähnchenbezugs von KFC in Deutschland aus den genannten Betrieben. In Zukunft seien aber zusätzliche Kontrollen auch bei anderen Geflügellieferanten geplant.

KFC-Logo (Symbolbild): Bei einem russischen Ableger der US-Fastfood-Kette soll die chinesische Delegation Essen geholt haben.Vergrößern des Bildes
KFC-Logo (Symbolbild): Der Konzern zieht Konsequenzen. (Quelle: Jakub Porzycki/imago-images-bilder)

Von Plukon hieß es: "Wir prüfen derzeit die im Raum stehenden Hinweise in enger Abstimmung mit den beteiligten Behörden und werden gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen einleiten."

Die einzelnen Betriebe, gegen die ermittelt wird, reagierten auf eine Anfrage bislang nicht.

Tierwohl-Initiative sperrt Betriebe

Nach Angaben der Initiative Tierwohl haben sie ein Gütesiegel für die Einhaltung von festgelegten Kriterien bei der Tierhaltung bekommen. In zwei der Betriebe seien im Juni Verstöße festgestellt worden, teilte die Initiative mit. Sie wurden daraufhin für einige Zeit gesperrt.

Nun seien "Sanktionsverfahren" eingeleitet. Dies könne spezielle Auflagen, Geldstrafen oder einen Ausschluss aus dem System zur Folge haben. Beim dritten Betrieb hätten bis zur Veröffentlichung der Bilder keine Hinweise auf Verstöße vorgelegen. Man habe den Betrieb aber sofort gesperrt.

Debatte um Tierwohl-Siegel

Die Tierrechtsorganisation Aninova kritisierte, Tiersiegel könnten ihre Versprechen nicht einhalten. Laut der Initiative Tierwohl, der nach eigenen Angaben mehr als 14.000 Betriebe angeschlossen sind, hält sich jedoch die "überwältigende Mehrheit" an die geforderten Kriterien.

Um ein Tierwohl-Label zu bekommen, müssen bestimmte Vorgaben erfüllt werden wie etwa mehr Maßnahmen zur Tiergesundheit, mehr Platz im Stall und tierschonende Verfahren. Jeder einzelne Betrieb wird laut Initiative mindestens zweimal pro Jahr überprüft, einmal davon ohne Vorankündigung.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandOberhavel
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom