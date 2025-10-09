t-online - Nachrichten für Deutschland
Diddl: Kultfigur aus den 90ern kommt zurück – doch es gibt einen Haken

Deutsche Cartoonfigur
Diddl feiert Comeback – doch es gibt einen Haken

Von dpa, tos
Aktualisiert am 09.10.2025 - 11:04 UhrLesedauer: 2 Min.
"Diddl"-Aufkleber: Nach mehr als zehn Jahren kehrt die Kultfigur zurück.Vergrößern des Bildes
Diddl-Aufkleber (Archivbild): Nach mehr als zehn Jahren kehrt die Kultfigur zurück. (Quelle: -)
Zahlreiche Kinder haben Diddl-Produkte gesammelt, getauscht und geliebt. In den 2010er-Jahren verschwand die Maus vom Markt. Jetzt ist sie zurück.

Die Maus mit den riesigen Füßen ist ohne Zweifel eine der bekanntesten deutschen Cartoonfiguren: Vor allem in den 1990er- und 2000er-Jahren gehörten Aufkleber, Blöcke und sonstige Produkte mit den bunten Diddl-Motiven zum festen Inventar auf deutschen Schulhöfen.

In den 2010er-Jahren wurde die Figur des Zeichners Thomas Goletz vom Markt genommen. Nun soll die Kultmarke zurückkommen – allerdings nicht in Deutschland. Wie das französische Vertriebsunternehmen Kontiki mitteilte, sind Diddl-Produkte seit dem 1. Oktober wieder in Frankreich und dem französischsprachigen Teil Belgiens erhältlich. In weiteren Ländern, darunter auch Deutschland, soll das Comeback im kommenden Jahr erfolgen.

Einige Artikel der neu aufgelegten Kollektion seien bereits kurz nach dem Verkaufsstart vergriffen gewesen, erklärte Kontiki. Insgesamt umfasst die Serie 64 Produkte, darunter Schreibblöcke, Sticker und Plüschfiguren.

Kollektion richtet sich an Kinder und Erwachsene

Nach Deutschland war Frankreich stets der zweitgrößte Markt für Diddl-Produkte. Wie Erfinder Goletz erklärt, sei die Marke im vergangenen Jahrzehnt "in eine Art Dornröschenschlaf gefallen" – jetzt solle die Figur durch das anhaltende Interesse wiederbelebt werden. Der Impuls für den Relaunch kam demnach von Kontiki, das bereits zuvor den französischen Vertrieb übernommen hatte.

Die aktuelle Kollektion in Frankreich richtet sich laut Kontiki sowohl an Kinder als auch an Erwachsene, weil sie den vertrauten Designs sehr ähnlich sei. Nostalgikerinnen und Nostalgiker dürften sich darin also wiederfinden. Neben Stiften, Stickern und Plüschtieren können Sammelbegeisterte und Fans der bunten Artikel nun auch wieder die bekannten Blöcke kaufen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Telekom